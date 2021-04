Juletradisjonen som ble en ramadantradisjon

Muslimske Friha Iqbal, som bor i Drammen, er midt i fastemåneden ramadan. Her faster man fra soloppgang til solnedgang, og venter tålmodig på store eid, der man igjen kan fråtse i god mat og søtsaker.

[ En helt annerledes ramadan: – Skal vi feire id på Teams liksom? ]

Friha Iqbal (Foto: Privat)

Vokst opp med jul

Som barn har hun vokst opp med juletre, julekalender, julenisse og pepperkakebaking, sammen med sine brødre og foreldre. I tillegg var hun så heldig at hun hadde flere høytider å markere som muslim.

– Da vi feiret ramadan og eid, hadde vi en annen atmosfære hjemme, med mye fokus på å faste sammen og åpne fasten. Vi hadde ikke noe pynt, men det var mye matlaging, og hele huset luktet forskjellige aromaer. Det var en fin tid, forteller hun.

[ Navn i nyhetene: Å faste i koronatida ]

Zaina Iqbal (14) fikk roser fra foreldrene sine da hun fastet for første gang i fjor. (Foto: Privat)

Fra julekalender til ramadan-kalender

Nå som hun er mor selv for Noora (5) og Zaina (14år), har hun følt et behov for å ha noe mer visuelt til å forstå ramadan, spesielt for Noora, som er yngst.

– Jeg begynte med ramadan-kalender for barna fordi jeg følte at de måtte ha en gjenkjennbar praksis. De får jo julekalender når det er jul, så hvorfor ikke en ramadan-kalender, sier Iqbal, som jobber som pedagogisk leder i en barnehage i Drammen.

Hun har laget ramadan-kalender for barna i tre år, men ønsker likevel ikke å legge for mye tid og penger i det. Kalenderen skal bestå av noe enkelt som hun tror kan bidra til at barna får mer å glede seg til i fastemåneden.

– Noen ganger får barna en liten godteribit, og noen ganger kan de åpne kalenderlukene hvor det står at vi skal gjøre noe koselig sammen som familie, sier hun.

Hun tror også at barna ser og hører at andre barn har kalender, og da ønsker seg det samme.

– Jeg tenker at det har noe med gjenkjennbar praksis. Jeg vil jo mene at alle barn har sett og hørt om julekalender, der hver luke åpnes til den store dagen, julaften. Med ramadan-kalenderen vil jeg fortelle barna at vi også faster til den store dagen eid.

– Jeg vet at det er mange som ikke kjøper julekalender til barna sine, men istedet forteller barna at de skal få ramadan-kalender, sier hun.

Hun har muslimske venninner som gjør det samme. Samtidig har ramadan-kalender blitt veldig populært, og det er lett tilgjengelig. Kalenderen kan man nå få kjøpt i flere alternativer og størrelser.

[ Taterne var et onde - et folk og en kultur som måtte dø ]

Med hjelp fra sin svigerinne, lagde Friha Iqbal ramadankalender for barna sine. (Foto: Privat)





På store Eid koser seg man med ekstra god mat. (Foto: Privat)

Eid-tre neste?

Hun forteller også om ei venninne som bor i USA, som har fått bestilt et eidtre, slik kristne har juletre.

– Dette synes jeg var ganske morsomt, og jeg har sett oppskrifter for å lage slikt selv. Men i og med alt er stengt her i Drammen, lot det seg ikke gjøre i år. Neste Ramadan Insh’Allah (hvis Allah tillater, red.anm.), sier hun.

Ramadan-kalender har nå blitt et globalt fenomen, og det finnes utallige alternativer som man kan bestille på nett, hvis man ikke ønsker å lage noe selv. Her i Norge har også konditor Pascal Dupuy kastet seg over trenden. Pascal har flere konditorier i Oslo, og blir regnet som en av verdens beste konditorer.

Nå er de produsent av Norges første ramdankalender.

[ Borettslagsleder på Fjell slår alarm: – De bryr seg ikke ]

Konditor Pascal Dupuy er en av de første som har begynt å selge ramadankalender for muslimer i Norge. (Foto: Pascal)

Spurte etter halal gelatin

Da mange muslimer kom innom konditoriene til Pascal spurte de ofte om produktene inneholdt gelatin. Da svaret var ja, snudde de skuffet og gikk.

– Jeg skjønte ikke hvorfor så mange kom innom for å spørre om gelatin, men etter hvert forsto jeg at de var muslimer, og ikke spiser gelatin om den inneholder svin eller gelatin fra dyr som ikke er halal-slaktet, forteller han.

Etter samtaler med noen bekjente fikk han tips om å ta kontakt med Islamsk Råd Norge (IRN), som hjalp Dupuy med å skaffe en sertifisering som sier at produktene de selger er halal.

– Vi byttet ut gelatinen med en gelatin som muslimene kan spise, slik kunne vi tilby produktene våre til enda flere enn før, forteller Dupuy.

Etter dette har han høstet god respons fra det muslimske miljøet i Oslo. Dupuy selger godt med julekalendere hvert år, og har nå begynt å selge ramadankalendere.

– Vi har solgt over 500 kalendere, og dette har bare blitt reklamert på min egen Facebook-side og Islamsk Råd Norges Facebook-side, forteller han og legger til at de kommer til å satse på ramadan-kalender neste år også.

[ Muslimsk fasting fremmer folkehelsen ]

Ramadankalender laget av Pascal. (Foto: Pascal)

Halalgelatin i Drammen

Det er ikke bare hos Pascal man får kjøpt søtsaker med halalsertifisert gelatin, også her i Drammen tilbyr Condelica halal gelatin. Ramadan-kalendere fra det lokale konditoriet er dessverre ikke på trappene med det første.

– Vi har solgt noen julekalendere, men vi kommer til å trenge langt flere ressurser før vi satser mer på å selge julekalendere eller ramadan-kalender, for den saks skyld, sier daglig leder, Geir Arne Merkesdal, i Condelica.

Friha Iqbal er glad for at det nå finnes alternativer man kan kjøpe i Norge.

– Jeg synes at det er et veldig godt tiltak med slike kalendre på markedet. Personlig har jeg ikke kjøpt Pascal, men kanskje jeg skal be mannen min kjøpe kalender til meg til neste ramadan, sier hun.

Akkurat nå gleder hun seg til å feire eid med god mat og familie.

– Min svigerinne er veldig flink med hennamaling, som jentene mine elsker. Det blir jo litt spesielt i år også på grunn av pandemien, men jeg håper vi kan være sammen med familien vår i Sandefjord, sier hun.

[ Jula varer helt til Ramadan ]