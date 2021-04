19 personer koronasmittet i Drammen

Hos elleve av dem er det kjent smittevei, for seks er smitteveien ukjent, og hos to personer pågår smittesporingen fortsatt, opplyser kommunen.

Det er påvist smitte ved Åssiden barneskole, Steinberg skole, Gulskogen skole og Danvik folkehøyskole, hvor det blir karantene for elever og ansatte. Det er ikke påvist smitte i løpet av det siste døgnet som berører barnehager eller helseinstitusjoner.

– Det er mange av dagens rapporterte tilfeller som berører skolene i vår kommune. Vi ser at antallet elever og ansatte som blir berørt av dette er mye lavere enn det ville vært tidligere, fordi klassestørrelsene er mindre nå som det er rødt tiltaksnivå på skolene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 303 nye smittetilfeller. Det er fire lavere enn fredagens rapporterte tall. Gjennomsnittlig antall per dag i denne perioden er dermed litt over 21 tilfeller per dag.

– Vi har fortsatt et altfor høyt smittenivå i Drammen. Vi har de strengeste smittevernreglene i landet, og likevel er det vedvarende høye smittetall. Vi ser også en tendens til en økende andel med ukjent smittevei, som betyr at det er smittede personer i samfunnet som ikke har fått testet seg, sier Johannessen.

(©NTB)