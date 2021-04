Ny turistattraksjon i Lier skapte parkeringsproblemer

– Jeg ble kjempeoverraska, sier Jostein Stangen Hoset, som driver Facebook-siden “Jernbanelinja”.

Uten åpning i pomp eller prakt, kunne travere og syklende plutselig se alle regnbuens farger når de nærmet seg tunnelåpningen i helga. Turveien i den gamle jernbanetraseen mellom Lier og Spikkestad er til vanlig populær, men etter at kommunen har laget en opplevelse ut av belysningen, har flere fått øynene opp for denne destinasjonen.

– Det er så kult at kommunen lager noe ordentlig ut av den mørke tunnelen. Normalt ville en kommune bare fått opp noen lysrør til lavest mulig kostnad, men at de har laget det til en opplevelse gjør noe med oss fra bygda. Det blir en stolthet. Når vi får besøk, kan vi ta dem med opp til tunnelen, forteller Stangen Hoset, som bor i Reistadlia.

Å få lys i den bekmørke 213 meter lange tunnelen på den gamle Drammenbanen har vært etterspurt siden traseen ble omgjort til turvei på 80-tallet.

– Det var verdt å vente på, nå som kommunen har gjort “det lille ekstra”, slår Stangen Hoset fast.

Det var folkevandring gjennom den gamle jernbanetunnelen i helga. (Knut A. Andersen/Knut A. Andersen)

Skiftende lys

Det var i fjor at kultur og fritid i Lier kommune fikk bevilget 2,5 millioner av politikerne til å oppgradere turveien.

– Da kulturavdelingen fikk oppdraget, kunne vi ikke dy oss. Vi måtte tenke kreativt, forteller Ingrid Buck, rådgiver for idrett og friluftsliv i Lier kommune.

Konkurransen “opplevelsesrik belysning” gikk ut, og firmaet Bright vant anbudet.

– Lysene i tunnelen er skiftende, og basert på et tidsur. Går man sakte gjennom tunnelen, vil man få med seg alle fargene, forklarer Buck.

Muligheten til å justere programmeringen gjør at kommunen kan justere lyset etter passende merkedager. Tar du turen på rosa sløyfedag kan du gjerne gå gjennom en helt rosa tunnel, og på nasjonaldagen i rødt, hvitt og blått.

Ingrid Buck, idrett og friluftsliv rådgiver, Kultur og fritid, Lier kommune. (Privat)

Kan ikke utvide p-plassen

Selv uten markedsføring viser bilder fra tunnelen de siste dagene at mange har funnet veien til Liers nye turistattraksjon. Noen var tilfreds med å gå gjennom tunnelen og tilbake igjen, mens andre fortsatte videre mot Spikkestad. Kanskje endte ferden på stasjonskafeen, som ligger lagelig til. Noen gikk og andre syklet.

Tidligere har målingen ved turveien vist 50.000 passeringer i året. Trøkket de siste dagene tyder på en stor økning i inneværende år.

Det skaper både utfordringer med parkering og pågang i tunnelen. I helga reagerte flere gående på stor fart fra syklister inne i tunnelen.

I tillegg ble parkeringsplassen i Gullaugkleiva utenfor tunnelåpningen fort full, og mange måtte sette bilen i veikanten.

Ingrid Buck forteller at terrenget er for bratt til å kunne utvide parkeringsplassen, men at de vil gjøre det de kan for å få plass til flere biler.

– Vi har planer om å rydde på eksisterende parkeringsplass for å utnytte den maksimalt. Likevel anbefaler vi at folk setter fra seg bilen ved Spikkestad stasjon eller utfartsparkeringen ved Andershaugen sentralt i Lierbyen, og sykler videre. Det å lage store nok parkeringsplasser på utfartsdager klarer vi nok ikke. Det ser vi også på Eiksetra. Selv med mye plass, blir det fullt.

Det er plass til både to- og firbeinte i tunnelen. (Knut A. Andersen/Knut A. Andersen)

2,5 mill. til utbedringer

Oppgraderingen av lys er ikke de eneste utbedringene som er gjort rundt turveien på jernbanetraseen det siste året. NSBs gamle tunnel begynte å falle fra hverandre, og omfattende rassikring ble ferdigstilt i fjor høst, i tillegg til å legge nytt toppdekke på jernbanetraseen og å renske grøftene.

Med restene av de 2,5 millionene, planlegger kulturavdelingen å få på plass mer lys fra parkeringsplassen og bort til eksisterende lys og lysløype, samt å forsterke de gamle lyktestolpene langs turveien.