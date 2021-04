Eiere fortviler etter at flere katter har blitt forgiftet: – Jeg har mistet min beste venn

I gruppen «Kattehjelpen for Drammen og omegn» på Facebook har ikke reaksjonene latt seg vente på etter at Silje Helén Sagvik og Sonja Stenberg delte sine tragiske historier. Begge har nylig opplevd at deres firbente familiemedlemmer har blitt forgiftet. Nå engasjerer mange av gruppens medlemmer seg for å komme til bunns i saken.

Sonja Stenberg forteller at hun ikke har sovet i natt, etter at hennes kjæledyr og terapikatt “Pusejente” onsdag måtte avlives etter at den skal ha blitt forgiftet. Stenberg er uføretrygdet og var svært knyttet til terapikatten sin.

– Jeg hadde vel ikke levd i dag uten den katten, så viktig var denne katten for meg. Dette sliter utrolig på, jeg vet ikke hvilket bein jeg skal stå på, forteller hun.

Tirsdag kveld kom katten hjem. Den var slapp og rar, men Stenberg tenkte katten bare var sliten etter å ha vært ute hele dagen. Morgenen etter fant hun katten i kramper. Deretter gikk det slag i slag. Katten ble fraktet til Eiker Dyreklinikk og forsøkt behandlet, men det ble etter kort tid klart at skadene var for store og at livet ikke stod til å redde.

– Da det ikke lenger var noe som kunne gjøres ba jeg om litt alenetid med henne, jeg satt med henne til siste slutt og fulgte henne inn i døden. Jeg har mistet min beste venn og det er helt jævlig, sier Stenberg.

Tapper: Hannkatten Topper har blitt forgiftet to ganger og har overlevd mot alle odds (Foto: Privat)

Musegift bekreftet

Silje Helén Sagvik og Sonja Stenberg fant hverandre på Facebook-gruppen. Nå går de sammen for å få en slutt på hendelsene.

Sagvik forteller at de nå samler inn informasjon om hvor mange som kan være berørt i det samme området rundt Bjerkeliveien i Krokstadelva, og at de oppfordrer alle som opplever lignende til å anmelde forholdet til politiet. Hittil har de funnet to andre husstander, i tillegg til seg selv, som kan være rammet. Selv har Sagvik opplevd tre tilfeller.

Hennes hunnkatt “Lille My” skal ha mistet livet som følge av forgiftning.

– De ansatte ved klinikken var sikre. Hun hadde nevrologiske skader, og ingen synlige skader eller blod på utsiden, så alt tydet på forgiftning, sier Sagvik.

Dagsavisen Fremtiden har torsdag kontaktet de aktuelle veterinærkontorene, i håp om å få svar på hvor mange tilfeller av mistenkt forgiftning de har fått inn den siste tiden, men uten å få kontakt.

I etterkant har hennes hannkatt “Topper” også blitt svært dårlig ved to anledninger. Blodprøver tatt av “Topper” bekrefter at det var musegiften Alfakloralose katten hadde fått i seg.

Alfakloralose er en musegift som kan forgifte ved direkte inntak eller at katter og andre dyr spiser forgiftede mus. Giften gir ustøhet, skjelving og nedsatt kroppstemperatur. 8. mai 2020 trådte et forbud i kraft som forbyr privatpersoner å bruke produkter som inneholder stoffet.

– Topper er heldig som lever, antagelig har han akkurat klart seg fordi vi fikk hjelp i tide, og fordi han er en stor hannkatt på fem kilo. Han tåler ikke en runde til og er derfor blitt innekatt til dette er løst. Lille My overlevde det ikke, sier hun.

Diagnose: Forgiftning med rottegift av typen Alfakloralose. (Foto: Privat)

Politisak

De to katteeierne vil nå gå sammen om å lage plakater som skal henges opp på butikker og i nærområdet. Målet med dette er å informere flest mulig at stoffet er forbudt og de katastrofale følgende det kan få dersom folk ikke overholder forbudet. I tillegg vil de varsle om at dette er en politisak og at det vil komme erstatningskrav, i håp om at det skal ha en avskrekkende effekt.

– Vi håper vi når frem til den det faktisk gjelder, at den personen ikke gir blaffen, men faktisk skremmes fra å fortsette. At noen er så plaget av mus i et område med så mange katter finner jeg veldig rart. Det blir spekulasjoner fra min side, men det er lett å tro at noen gjør dette med hensikt, sier Sagvik.

Sagvik har fått mange henvendelser fra både hundeeiere og barneforeldre i området som synes det er skremmende og som nå er usikre på om de vil la sine kjære ferdes fritt i området i frykt for at de skal få i seg giftige stoffer.

– Det er utrygt for husdyr og kanskje til og med barn i dette området nå. Dette berører veldig mange og omfanget er stort. Vi vil spre ordet og oppfordre alle som opplever det til å anmelde. Dette er alvorlig, sier hun.

Døde: Hunnkatten Lille My overlevde ikke det som sannsynligvis var inntak av gift (Foto: Privat)