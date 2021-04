Ungdomsrådsledere slår alarm om smittetrykk på bussene – føler seg utrygge

Mats Herman Hoelstad (18) er elevrådsleder på Drammen videregående skole, med rådet bak seg forteller han nå om flere som føler seg utrygge på bussene.

Han og andre ungdommer som er avhengig av å ta buss kommer ufrivillige opp i situasjoner på bussene som de opplever som skremmende.

– Jeg tar buss fram og tilbake fra skolen når de holder åpent, og da har jeg mange ganger observerte at bussene er stappfulle og at en del unnlater å bruke munnbind, forteller han.

Hoelstad merker at mange ungdommer kutter ut munnbindet når de skal møte venner.

– Noe av det kan forklares med at flere synes at det er ser teit ut, tror han.

Hoelstad mener likevel det er viktig å presisere at det ikke bare er ungdommer som er dårlige til å bruke munnbind og å holde avstand, det gjelder også godt voksne.

– Men jeg må nok innrømme at vi unge kanskje har litt mer problemer med å holde oss til reglene enn andre, erkjenner han.

Bussjåførene tar ikke ansvar

I tillegg reagerer han på bussjåførene ikke tar grep når passasjerene bryter reglene.

– De gir blaffen i om det kommer folk uten munnbind og om de står tett opp til hverandre, sier han.

Tidligere har elevrådet ved Drammen videregående skole hatt årlige møter med Brakar, der de tar opp kollektivtilbudet for ungdommer. Dette har ikke skjedd i år.

Leder for Ungdomsrådet i Drammen kommune, Amelia Ålien. (Foto: Privat)

Ønsker flere tiltak

Hoelstad sier at mye av problemet kan løses ved å sette inn flere busser i rushtiden og med påbud om munnbind på bussene. I dag er den nasjonale regelen å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand, men tiltakene sier ikke noe om kollektivtrafikken spesifikt.

Han får støtte av leder for Ungdomsrådet i Drammen kommune, Amelia Ålien (18), som bekrefter at overfylte busser skaper store utfordringer for dem som er avhengig av buss.

– Bussene er like fulle som de pleide å være før pandemien, forteller hun.

Til daglig går hun på Akademiet VGS, som ligger på Landfalløya.

– På min skole har vi innført fleksitid, det betyr at vi kan komme en time senere og gå tidligere for å slippe rushtrafikken, sier hun.

Hun oppfordrer alle til å ta ansvar og følger smittevernreglene som gjelder på buss.

Kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune. (Katrine Strøm)

Vanskelig å smittespore

Tidligere har også fylkesrådsleder ved Viken fylkeskommune Tonje Brenna, fortalt om sin bekymring for overfylte busser i Viken.

– Vi får ikke bukt med smittesituasjonen uten et tett samarbeid med kommunene, skolene – og ikke minst elever, foresatte og andre reisende, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune forteller at de er klar over utfordringen med smittetrykket på bussen. Dette er noe som har blitt diskutert i alle kommunene i Viken.

Han bekrefter at de ser flere som har fått påvist smitte og som har brukt kollektivtrafikk, og påpeker at en utfordring er at de ikke har mulighet til å spore opp alle som har reist sammen med den smittede.

Her kan Smittestopp-appen være til hjelp, men det forutsetter at man har lastet den ned.

– Utfordringen ligger jo i at ikke alle følger smitteverntiltakene slik som de bør. Jeg oppfordrer alle til å sitte på bussen istedenfor å stå, ha på munnbind og aller helst gå eller ta i bruk sykkelen, sier han.

Setter inn flere busser

Kjersti Danielsen Nordgård, som er salgs- og markedssjef i Brakar, sier de følger gjeldende smittevernveileder fra helsedirektoratet. Hun forteller at bussene har automatisk opptelling og at de vet hvor mange som er i en buss i enhver tid.

– I henhold til de føringer vi har fått kan vi benytte 50 % av kapasiteten, dette inkluderer ståplasser. Det betyr rundt 30 passasjerer i vanlig buss. Bussjåførene sitter avsperret og kan ikke bevege seg bakover i bussen for å be folk gå av eller flytte seg. Det er viktig å skjerme sjåførene for smitte. Får vi stor andel smitte blant sjåførene vil vi få problemer med å avvikle trafikk, sier hun.

Likevel sier Nordgård at de har hatt utfordringer med fulle busser på noen avganger på linjene i Drammen. Blant dem er linjene som går mot Åskollen, Fjell, Åssiden og Gulskogen.

– Vi har hatt møte med Viken fylkeskommune og har allerede satt inn flere busser der det trengs. Samtidig som vi nå har leid inn flere vektere som skal kontrollere billetter. Dette er fordi flere unnlater å kjøpe billett og slik blir også bussene fulle, sier hun og legger til at ved erfaring så ser de at mer kontroll gjør at færre tar bussen.

Et annet tiltak de setter inn er automatisk opprop om at bussen er full, slik bussjåfør slipper å si ifra selv.

Alle må ta ansvar

Bussjåførene har fått beskjed om å ikke stoppe på bussholdeplassen hvis bussen er full, men det skaper også utfordringer. Hvis noen skal av må de stoppe og da kommer flere reisende inn uten at bussjåføren kan gjøre noe.

Det kan føre til farlige situasjoner dersom de lukker dørene.

– Vi er helt avhengig av at kundene selv tar ansvar og følger smittevernregler. Er bussen full kan det være lurt å stå over og vent til neste buss eller finne annen måte å reise på, sier hun. Vi anbefaler kun å reise kollektivt om du må, sier hun.

