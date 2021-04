20 personer påvist koronasmitte siste døgn

Det er kjent smittevei for 18 av de 20 som nå har fått påvist smitte, mens smitteveien er uavklart for de to siste.

Ved Fjellhagen barnehage er det påvist smitte, og nærkontakter settes i karantene. Ingen av smittetilfellene som rapporteres i dag, berører noen av kommunens skoler eller helseinstitusjoner.

- Vi må fortsatt avvente litt før vi konkluderer om hvordan påsken har påvirket smitteutviklingen i Drammen kommune. Men det er veldig positivt at vi har en god del færre tilfeller enn de to foregående dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 393 nye smittetilfeller. Dette er 28 færre enn det som ble rapportert for foregående toukersperiode, i går, og det er nesten en halvering i løpet av to uker.

– Dagens smittetall er det nest laveste som er rapportert siden vi så den kraftige smitteøkningen for nøyaktig én måned siden. Det er også lavere enn det som ble rapportert gjennom påskedagene. Så hvis vi ser like lave tall, eller gjerne enda lavere tall, de nærmeste dagene, kan vi nærme oss en konklusjon om at smittetrenden er synkende i Drammen kommune. Det er for tidlig å slå fast ennå, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen understreker imidlertid at tallene for de foregående 14 dagene viser at smittetrykket i Drammen kommune fortsatt er høyt

Derfor er det nødvendig med gode smitteverntiltak i nokså lang tid fremover.

Ett av tiltakene som har vært innført, er rødt tiltaksnivå for smittevern i barnehager og skoler. Tidligere i uka ble rødt tiltaksnivå forlenget for barne- og ungdomsskolene med én uke.

Nå er det klart at dette forlenges i ytterligere én uke, og rødt tiltaksnivå på barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune gjelder nå fram til og med fredag 23. april. Det samme er besluttet for barnehagene i kommunen. Også for disse blir det rødt tiltaksnivå de to kommende ukene.

Når det gjelder de videregående skolene, så er de på rødt tiltaksnivå ut neste uke. Det er planlagt et vurderingsmøte i midten av neste uke, og etter det blir det avgjort hvilket tiltaksnivå som skal gjelde ved de videregående skolene fremover.