Av Stephan Pettersen

– Juryen ble spesielt imponert over bedriftens innovative idé om arbeidsmiljø for ungdom, som har vært spesielt vanskelig dette siste året. Det har ikke vært lett for unge å få seg jobb og tjene noen kroner, sier Erlend Eggen, leder for Ungt Entreprenørskap Viken om ungdomsbedriften “Jobb For Ungdom”.

Seks ungdomsbedrifter fra Drammen VGS gikk til topps i ulike kategorier, og dermed videre til norgesmesterskapet i Ungt Entreprenørskap.

Totalt 70 ungdomsbedrifter fra Buskerud deltok i konkurransen.

Best av de beste

Ungdomsbedriften Jobb For Ungdom tok fire priser, og ble blant de to beste i fire kategorier. Dette gjorde dem til den beste bedriften på Drammen VGS.

Nå venter NM for de unge gründerne.

Måneden før fylkesmesterskapet var fokuset til ungdomsbedriften kun på konkurransen. Bedriften stakk blant annet av med prisen for beste innovasjon.

– Vi fikk nok så gode resultater fordi vi har jobbet så hardt og virkelig lagt inn mange timer. En annen grunn er nok at dommerne skjønte at vi er en bedrift med en ordentlig god idé som har en plass i markedet, og at vi er villige til å jobbe hardt for å få det til, sier daglig leder i Jobb For Ungdom, Marcus Valle.

Ungdommene har hatt to uker fra fylkesmesterskapet til NM. Midt imellom kommer også påskeferien. Ungdomsbedriften har tatt med seg tilbakemeldingene de har fått og gjort noen siste finjusteringer før de skal levere sitt produkt til NM.

– Vi har gjort noen små endringer på dokumenter, og så tok vi en velfortjent påskeferie, sier han.

Valle sier at det selvfølgelig hadde vært kult å vinne NM, men at bedriften tenker mer langsiktig og at de først og fremst ønsker å vise produktet de har å tilby.

– Vi gjør så godt vi kan. Så får det gå som det går. Det er jo selvfølgelig kult å vinne et NM-gull, men det er først og fremst ikke der fokuset vårt ligger. Vi ønsker jo å bevise at vi fortjener en plass i markedet, komme oss ut i markedet, og gjøre en forskjell i norsk næring.

Er dere spente?

– Vi er selvfølgelig spente. Vi lurer jo på hvor bra vi kan gjøre det i NM.

Hva er planen videre etter NM. For dere og bedriften?

– Planen er å jobbe hardt for å få tjenesten vår til å fungere ordentlig. Så folk kan få nytte av den. Jeg er ganske sikker på at skoleprogrammet er satt opp slik at vi må starte litt smått og avvikle ungdomsbedriften til et AS. Vi føler jo egentlig at vi så vidt har startet og at vi kan få til så mye mer, sier Valle.

Konkurransen blir hardere

Hele 2.700 elever på videregående skoler i Viken har skapt sine egne ungdomsbedrifter.

Ifølge Erlend Eggen i Ungt Entreprenørskap blir konkurransen hardere når de tar steget fra fylkesmesterskap til norgesmesterskap.

– Til NM har man silt ut de beste av de beste. Det bedriftene har vunnet på tidligere er nødvendigvis ikke godt nok lenger.

Eggen forklarer at Drammen VGS har vært gode på ungt entreprenørskap i mange år og er derfor ikke overrasket over at skolen hevdet seg i fylkesmesterskapet.

– Mye handler om lærernes evne til å motivere elevene, selv om ungdommene må skape resultatene selv. Dette får de til gang på gang. Det er en kultur for å jobbe godt. Lærerne har god kunnskap om hvordan drive en ungdomsbedrift. Kulturen sitter i veggene, de er flinke og viderefører dette til nye lærere, sier han.