37 nye smittetilfeller

Det er kjent smittevei for 31 av disse, mens seks personer har ukjent smittevei og smittesporing pågår fremdeles.

Dagens smittetilfeller berører Akademiet vgs. på Sundland, der både elever og lærere er satt i karantene.

I Dalegårdsveien barnehage er barn og ansatte satt i karantene grunnet smitte, og ved Svelvik sykehjem er to ansatte i karantene grunnet påvist koronasmitte. Her er ingen av beboere er berørt.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 645 smittetilfeller. Det er 17 færre enn det foregående 14-dagers tallet i går.

– Det er positivt at antallet smittede de siste 14 dagene har gått ned tre dager på rad, men vi kan foreløpig ikke konkludere med om smittetallet nå er på vei ned. Fra gårsdagens 19 smittetilfeller, viser dagens antall smittede at det fortsatt varierer mye fra dag til dag. 37 smittede er et høyt tall, så vi må fortsatt forvente at vi har noen krevende uker foran oss, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.