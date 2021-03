45 nye koronasmittede i Drammen

39 av de nye smittetilfellene er enten nærkontakter eller har annen kjent smittevei. To personer har ukjent smittevei, mens hos fire personer pågår smittesporingen fremdeles, opplyser kommunen.

Flere av de nye smittetilfellene er tilknyttet skoler i Drammen. Både ved Brandengen skole, Marienlyst ungdomsskole, Åskollen skole og Åssiden videregående er det påvist smittetilfeller, noe som får konsekvenser for elever og lærere. Smittesporing pågår fortsatt, men så langt betyr det at 102 personer må i karantene inn i påskeuka på grunn av påvist smitte ved skolene.

De siste 14 dagene er det påvist 666 nye smittetilfeller i Drammen. Det er en nedgang fra 687 smittetilfeller for den foregående toukersperioden fredag.

– Det er positivt at vi kan se en nedgang i smittetallet over en toukersperiode, men det er for tidlig å si noe om at smittekurven har snudd som følge av nedgangen fra fredag. Vi kan ikke se på enkeltdager, men må vurdere over flere dager, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han mener at det har vært strenge restriksjoner i Drammen såpass lenge at de bør begynne å se resultater av det etter hvert.

– Det er ikke tvil om at det er et svært høyt smittetrykk i Drammen kommune om dagen. Vi står fortsatt i en alvorlig situasjon og har fortsatt en stor jobb foran oss. For å klare å snu dette må alle ta sitt ansvar og følge smittevernreglene, sier Sagberg.

