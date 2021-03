De fleste i Drammen smittes hjemme

For 42 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens to har fått påvist smitte etter reise i utlandet. For de fire siste er smitteveien foreløpig ukjent.

Ved både Marienlyst ungdomsskole og Åssiden videregående skole er det påvist smittetilfeller som får konsekvenser for andre elever og lærere. Disse elevene og lærerne settes i karantene. I tillegg er det påvist ett smittetilfelle i Nordby gård barnehage, og barn og ansatte settes i karantene som følge av dette.

Dagens smittetall ligger rett under det som er gjennomsnittlig antall rapporterte tilfeller de siste to ukene.

– Vi registrerer nå et vedvarende høyt smittetrykk i Drammen kommune, og da spesielt i kommunedelen Danvik/Austad/Fjell. Selv om tallene varierer en del fra dag til dag, så har gjennomsnittet de siste to ukene ligget rundt 50 tilfeller om dagen. Dette er som vi har meldt tidligere, altfor høyt. Vi har en veldig stor jobb foran oss med å begrense smittespredningen, og da spesielt i de mest berørte områdene av kommunen, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

[ https://www.dagsavisen.no/nyheter/2021/03/25/politiet-ber-foreldre-holde-barna-hjemme-under-sian-demonstrasjon/ ]

Spres i familien

Nesten 60 prosent av dem som har fått påvist smitte de siste 14 dagene, er blitt smittet hjemme i egen husstand. Ifølge kommuneoverlegen er det svært vanskelig å unngå at den engelske virusvarianten sprer seg til resten av husstanden dersom én blir smittet.

– Denne virusvarianten smitter så mye lettere. Mens vi tidligere så at det ikke nødvendigvis var sånn at resten av husstanden ble smittet, dersom ett husstandsmedlem fikk påvist smitte, er situasjonen helt annerledes nå. Ett smittetilfelle i husstanden fører dessverre som regel til flere smittede nå for tiden, sier Johannessen.

[ Phong starter unikt sushikonsept i Norge ]

Ikke bruk felles oppgang

Kommuneoverlegen minner om hvor viktig det er at smittede ikke beveger seg utenfor leiligheten eller huset. Det er lett å spre smitte gjennom å berøre trappegelenderet eller knappene i heisen.

– Dette gjelder spesielt alle som bor i blokker hvor heiser og oppganger brukes av flere. De eneste tilfellene det er i orden å forlate leiligheten eller huset, er hvis man har behov for medisinsk hjelp. Men da må man beskytte seg selv så godt som overhodet mulig, slik at andre ikke utsettes for smittefare, sier kommuneoverlegen.

Les gårsdagens smitteoppdatering:

[ 75 nye koronatilfeller siste døgn ]