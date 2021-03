Drammen: Høyeste smittetall på et døgn i hele pandemien

70 tilfeller kan spores til kjent smittevei innenlands, mens smitteveien foreløpig er ukjent for tolv personer. Tre har fått påvist smitte etter reise i utlandet, mens smittesporingen ikke er avsluttet for de siste elleve personene.

Det er aldri tidligere under pandemien registrert så mange som 96 nye smittetilfeller i Drammen kommune i løpet av ett døgn. Smittetrykket de siste to ukene har vært høyere enn på ganske lenge, men det er for tidlig å si noe sikkert om dagens smittetall indikerer en ytterligere økning i smittetrykket, mener smittevernoverlege Einar Sagberg.

– Det er ingen tvil om at 96 tilfeller på én dag er et svært høyt tall. Men vi varslet i gårsdagens smittestatus at prøver tatt i helgen ikke var analysert og klart. Derfor måtte vi være forberedt på at vi kunne få høye smittetall de nærmeste dagene. Det har vi fått, og vi kan ikke utelukke at det blir et høyt tall som rapporteres også i morgen. Utover i uka har vi et bedre grunnlag for å vurdere om dette er en opphopning av smittetilfeller eller om det er et uttrykk for en reell økning i smittetrykket.

Smittevernoverlege i Drammen, Einar Sagberg. (Pernille Vestengen)

Skyhøye testtall

Så høye smittetall som vi ser nå, er en utfordring i arbeidet med å holde oversikt over smittesituasjonen. Nasjonale myndigheter har bedt kommunene om å ha kapasitet til å teste tilsvarende fem prosent av befolkningen hver uka. I forrige uke ble det gjennomført over 8.000 koronatester i Drammen kommune. Det tilsvarer en testkapasitet på over åtte prosent av befolkningen.

– Det gjøres en utrolig innsats av alle som driver med testing. Men vi har ikke ubegrenset kapasitet, så vi nærmer oss en grense for hva som er mulig å håndtere. Heldigvis har kommunens innbyggere tatt signalet om at det er viktig å teste seg. Det er vi veldig takknemlige for, og vi skal strekke oss til det ytterste for å få testet alle som bestiller tid til testing. Men samtidig er det viktig at ikke smittespredningen eskalerer videre, slik at det til slutt blir så mange som har behov for testing at vi sprenger kapasiteten fullstendig. I verste fall risikerer vi at vi ikke kan teste alle, og da er veien kort til å miste kontrollen på smittesituasjonen. Det vil være kritisk for hele samfunnet, sier Sagberg.

Lite smitte blant de eldste

12 prosent av dem som har fått påvist smitte det siste døgnet er over 50 år. Så det er ikke bare blant de yngste innbyggerne smitten sprer seg for tiden. Det er imidlertid lite smitte blant innbyggere over 70 år.

Saken oppdateres