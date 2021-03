Hjemmeskole etter høyt smittetrykk i kommunedeler

25 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 23 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de siste to.

Ved både Skoger skole og Åssiden videregående skole er det påvist smittetilfeller som fører til karantene for både elever og ansatte. Ved Fjell skole er det også påvist et tilfelle som berører andre elever på aktivitetsskolen, og disse settes i karantene. Et annet tilfelle som er påvist knyttet til Fjell skole fører til noe forlenget karantene for elever og ansatte.

– 25 smittetilfeller er det nest laveste tallet vi har registrert i løpet av de siste 14 dagene, etter at smittetrykket økte kraftig. Vi er som vanlig forsiktige med å trekke noen konklusjoner basert på enkeltdager, og ekstra forsiktige er vi med å konkludere på grunnlag av rapporterte smittetall i helgene, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Forsinka resultater

Mange som har fått svar på prøvene sine det siste døgnet, testet seg for koronasmitte på fredag. Det er ikke uvanlig i forbindelse med helger at prøver tatt på lørdager og søndager, analyseres først når det blir hverdag igjen.

– Vi må derfor anta at dagens rapporterte smittetall er litt lavere enn det reelle smittetallet og være forberedt på at vi kan få noe unaturlig høye tall de nærmeste dagene. Samtidig har vi forventninger om at smittetallene som rapporteres daglig, snart vil snu og reduseres som følge av de strenge restriksjonene som er innført, sier Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 577 nye smittetilfeller. Så tallet for den foregående toukersperioden stiger fortsatt. I går ble det rapportert om 558 nye tilfeller de siste to ukene.

Mange i karantene

I søndagens smittestatus kunne kommunen melde at smittetrykket varierer en del mellom kommunedelene. Spesielt kommunedelen Danvik, Austad og Fjell opplever nå et svært høyt smittetrykk, og der er det mange barn og unge som er smittet. Dette har også ført til at mange elever ved både Fjell skole og Galterud skole sitter i karantene.

– På grunn av smittesituasjonen i dette området er det bestemt at hele Galterud skole og 5.-7. trinn ved Fjell skole skal ha hjemmeskole den siste uka før påskeferien. Det gjøres en fortløpende vurdering av situasjonen ved 1.-4. trinn ved Fjell skole og for barnehagene på Fjell. Smittetallene har vært betydelig lavere i disse aldersgruppene, men smittetallene i kommunedelen som helhet gjør at situasjonen må følges nøye, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Berørte barn og deres foresatte blir informert direkte av skolen eller barnehagene dersom det gjøres endringer som berører dem.