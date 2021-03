Regissøren om drammenserne i Exit: – Har vært helt uunnværlige

Av Tom Helgesen

Sesong to av NRKs suksessrike finansdrama, «Exit», ble i mars tilgjengelig for seriehungrige nordmenn. Serien, som baserer seg på intervjuer med fire menn i Norges finansmiljø, har skapt overskrifter for sitt sjokkerende innhold.

For den som har klart å følge den raske rulleteksten etter hver Exit-episode, dukker det opp to lokale navn: Bjørn Olav Nordahl og Lars Gautneb.

Regissør og manusforfatter, Øystein Karlsen, mener produksjonen ikke hadde klart seg uten de to drammenserne.

– Begge to har vært helt uunnværlige for meg, hver på sin måte.

– Gautneb var den som hadde hele ideen til serien sammen med Petter Testmann-Koch. De presenterte ideen for meg i 2018 og sendte meg et sladdet intervju med fire menn som snakket om livet sitt i finansmiljøet. Så det er der det hele startet, og uten det hadde det ikke vært noe Exit, forteller Karlsen.

Filmregissør og manusforfatter Øystein Karlsen i jobb med Exit 2. (pressefoto)

Lever et tilbaketrukket liv

Men selv om både Nordahl og Gautneb beskrives som essensielle for produksjonen, og serien nok er omtalt i samtlige nasjonale aviser, er det ikke et eneste intervju å finne med dem.

Ei heller Dagsavisen Fremtiden får napp fra de lokale bidragsyterne. I en sms skriver Gautneb at han ikke ønsker å stå fram i noe intervju.

– Det er mange som har spurt om intervju med meg, men jeg takker pent nei. I alle år har jeg levd et anonymt og behagelig liv, det ønsker jeg å fortsette med.

Nordahl skriver i en e-post:

– Jeg har ikke noe behov for å delta i spinnet rundt Exit. Jeg tar heller en skitur i Finnemarka, Norges overlegent fineste skiområde.

Inspirert av drammensforfatter

Både Bjørn Olav Nordahl og Lars Gautneb er journalister og har opp gjennom årene skaffet seg spisskompetanse på hvert sitt felt.

Nordahl har jobbet 13 år som feature- og gravejournalist i Dagens Næringsliv, og har gitt ut flere bøker om finansmiljøet. Det var spesielt arbeidet med dokumentarboken Ran og romanen Skyggeland som bidro til at Nordahl hadde den nødvendige kompetansen til å bidra til Exit.

For mens Lars Gautneb har vært med i produksjonen fra idéfasen, var det en kronikk i etterkant av sesong 1 av Exit, som fikk regissøren på sporet av Bjørn Olav Nordahl.

Det var spesielt setningen «ville det ikke vært mer interessant å se hvordan disse folka tjener pengene sine?», som fattet interessen til regissøren.

– Det var sånn vi kom i kontakt. Jeg ringte ham opp rett og slett på bakgrunn av artikkelen, forteller Karlsen.

Slik ble Nordahl manuskonsulent på absolutt alt som har med hvitvasking og innsidehandel å gjøre i serien.

– Han har gått gjennom manusene gang på gang for å sørge for at det som står er riktig. Bjørn Olav har lært meg opp i et markløft av litt tungnemt voksenopplæring.

Når man leser Skyggeland, vil man utvilsomt finne likheter med Exit. Opsjonshandlingen i NetCom og fisjonen av Yara er eksempler på handling Karlsen har «rappa» fra Skyggeland.

– Det var såpass at jeg måtte spørre Bjørn Olav om det var greit etter førsteversjonen av manuset. Det var det heldigvis, forteller Karlsen og smiler.

I et rekkehus her i Andreas Nilsens vei på St. Hansberget flytter en av bokas hovedpersoner i boka Dødvinkel inn, fortalte forfatter Bjørn Olav Nordahl. (Tom Helgesen)

Buskerud i Exit

Men de to drammenserne er ikke de eneste lokale bidragene til Exit. I siste episode av sesong 2 får Skogshorn og Hemsedalsnaturen noen vesentlige minutter. Ifølge regissør Karlsen er det ikke de eneste innspillingsstedene i Buskerud man kan få med seg.

– William bytter bil på Sundvollen, for det er der Rolls Roycen kjøres av hengeren. Den bilen kom faktisk med et eget serviceteam og ble kjørt opp i en lukket transportbil fra Tyskland, forteller Exit-regissøren.

Helt ferdig med lokale innslag er vi likevel ikke. Moren til Tobias Santelmann, Kirsten Halvorsen Santelmann er fra Drammen, og bor nå i Hokksund.

Fakta

Bjørn Olav Nordahl (født 1963) er en norsk journalist og forfatter fra Drammen, nå bosatt i Mjøndalen. Før han begynte å jobbe i NRK for ti år siden hadde han mange år som journalist bak seg, bl.a. i Fremtiden, Vårt Land og 13 år som feature- og gravejournalist i Dagens Næringsliv. Nordahl har også utgitt flere bøker i forskjellige sjangre, fra oppvekstroman i Drammen og kokebok innenfor vegetarmat til krim- og spenningsromaner fra finansmiljøet. Nå jobber han i Brennpunkt.

Lars Gautneb (født i 1981) er journalist med særlig god nese for kjendisstoff. Født og oppvokst i Drammen, men bor nå i Oslo. Jobbet mange år i ukebladet Her og Nå, som ble startet av hans far Harald Gautneb, og har de siste årene jobbet for Se og Hør.

Exit

Exit er en norsk dramaserie som gikk på NRK i 2019, mens oppfølgeren, Exit 2 vises nå i 2021. Serien skildrer livet til en gruppe menn fra den norske finanseliten som bruker fritiden på festing, rus og prostituerte. Første sesong av serien ble nominert til hele åtte priser foran Gullruten 2020 og vant priser i klassene beste foto TV-drama og beste klipp TV-drama. Exit 2 handler også mer om hvordan de fire hovedpersonene i serien har blitt rike. Seien er for øvrig blitt solgt til over 50 land. Regissør og manusforfatter er Øystein Karlsen.