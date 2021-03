Full forvirring rundt nye koronaregler – fikk beskjed om at barna ikke kunne trene på tvers av kommunegrenser

Av Stephan Pettersen

Frem til nå har barna fra Drammen tilhørende Stoppen Sportsklubb deltatt på utendørs trening ved anleggene i Lier. Barna fra Drammen og Lier har frem til nå trent hver for seg. Ved innføringen av de nye tiltakene fikk dette en brå stopp.

Tirsdag gikk idrettsklubben ut med en melding på sin hjemmeside, der de informerte klubben om at ingen barn fra Drammen fikk delta på treningene i Lier kommune. Dette fikk flere foreldre til å reagere.

Mor til et av barna som ble rammet av tiltaket, sier til Dagsavisen Fremtiden at flere av foreldrene reagerte på måten klubben tolket retningslinjene. Foreldrene gikk raskt i dialog med klubben for å finne en løsning.

En annen mor forteller at hun reagerte på hvordan drammensbarna plutselig ble «dumpet» uten videre, og dermed stod uten et tilbud.

Nå viser det seg at det hele dreier seg om en misforståelse.

Regnes som en nødvendig reise

Kommuneoverlege i Lier, Ingrid Bjerring forklarer at det har vært en misforståelse i kommunikasjonen. Barna tilhørende Drammen kommune skal få delta som før, og blir ikke nektet å reise til sin nærklubb.

– Det er en generell anbefaling om å unngå unødvendige reiser over kommunegrenser, men reglene rundt utendørsaktiviteter for barn er konkrete tiltak for å ivareta barnas helse. Dermed er dette en nødvendig reise for barna, da de skal reise til sin klubb, sier hun.

Dette er reglene som gjelder utendørs aktivitet for barn og unge i Drammen og Lier:

«Det er forbudt å organisere idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og for barn. Dette gjelder likevel ikke for utendørs organiserte aktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge det skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltagerne kommer fra samme kommune.»

Dette betyr at barn og unge kan delta på aktiviteter utendørs i andre kommuner, så lenge de holdes adskilt fra barn og unge tilhørende kommunen de reiser til.

Får trene på tvers av kommuner likevel

Sportslig leder for Stoppen Sportsklubb, Kristian Bye-Andersen sier situasjonen var alt annet enn ønskelig for klubben, og at de har kontaktet kommunen for hjelp til å forstå gjeldende regler og retningslinjer.

– Vi tok utgangspunkt i at kommunen ønsket minst mulig mobilitet. Det var dette vi trodde vi måtte forholde oss til. Det var slik vi forstod myndighetene, og vi iverksatte tiltak deretter, sier han og legger til:

– Vi har jobbet i kulissene med å finne en ordning som gjør at vi kan opprettholde et tilbud til de barna som tilhører Drammen, slik at de kan fortsette å trene. Men alt er mye lettere dersom de kan fortsette hos oss.

Beskjeden om at det dreier seg om en misforståelse kommer derfor som en gledelig nyhet for Bye-Andersen. Han er glad for at opplegget de har gående kan fortsette som før.

– Dette er fantastisk for oss og for barna. Vi ønsker jo å opprettholde et best mulig tilbud for barna, sier han.

Klubben fortsetter treninger så lenge de får lov av myndighetene. Til tross for koronapandemien har Stoppen sportsklubb tilrettelagt for mange aktiviteter, og har frem til nå ikke hatt smitte i forbindelse med sine arrangementer.

– Vi fortsetter som før, og så får folk selv avgjøre om de vil delta eller ikke. Vi har tillit til at folk forholder seg til de reglene som gjelder, og at folk holder seg hjemme dersom de ikke er i form, sier Bye-Andersen.