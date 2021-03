På denne skolen har elevene stått på ski hver uke

Av Harald Reitan

I dag er de bare åtte, siden noen av dem snufser litt og holder seg hjemme. Men de myldrer litt likevel, på seksåringers vis, og praten går.

– Der, underst, er mine ski!

– Jeg vil ikke gå i dag!

– Hei, heter du Harald, er du konge?

Løypeslyngene ved MIF-hytta er perfekte for dette. Naturlig nok er det stor forskjell på hvor vant ungene er til å gå på ski - noen går aktivt, mens andre har aldri hatt ski på beina før denne vinteren.

Etter alle turene opp hit siden nyttår klarer alle seg nå veldig bra. Løypene er oversiktlige, og noen ganger går noen ei ekstrasløyfe. Og med to lærere som følge, går den ene ofte motsatt vei, og møter følget som pleier å spre seg litt. Av og til hjelper voksne skiløpere som er ute samtidig, dem som trenger det når lærerne er et stykke unna.

– Hvorfor har du ikke krona på deg? Er den av gull?

Samson suser ned bakkene i løypa ved MIF-hytta. (Harald Reitan)

Skipendler Stian

Stian Melsæther er mann for skolens skiprosjekt. Når han har større elever med seg, er han ofte den eneste læreren. Med førsteklassinger på tur er også klassekontakt Vanja Hogganvik Huru med.

– Noen må ha litt assistanse underveis, kanskje opp en fiskebeinsbakke, men ferdigheten har jo blitt bedre og bedre, så nå er fallprosenten lav, sier hun.

– Jeg tok førerkort for minibuss i vinter, for nettopp å kunne gjøre dette, forteller Stian.

Sjåførlua til Stians farfar har vært en del av moroa rundt bussturene fra skolen til løypene. (Harald Reitan)

– Og med de fantastiske forholdene vi har hatt, har jeg gått i skiklær så å si hver arbeidsdag siden snøen kom. Noen dager har jeg vært oppe med tre grupper, og så hender det jo at jeg vil gå en tur i mitt tempo også, så da blir det enda en tur, med privatbilen, og i verste fall blir det enda en sammen med egne unger i lysløypa om kvelden!

– Må kongen kjøpe mat, eller får han den?

Mathilde får litt sikring opp fiskebeinsbakken av lærer Vanja. (Harald Reitan)

Alle skal med

Rosendal skole, som er adventistenes skole for trinnene 1-10, har elever fra et stort nedslagsfelt – fra Kongsberg til Asker. At den har egen minibuss, er en forutsetning for at skiprosjektet er gjennomførbart, og at skiløypene ligger bare en 12-13 minutters kjøretur unna, en annen. Men skolen har også bygd opp et lager med skiutstyr over noen år.

– Vi har vært på loppemarked, på bruktbutikken som ligger like ved skolen, på Fretex, og vi har fått brukt utstyr i gave, så nå kan alle ære med. Vi har lært veldig mye av Åsen skole her i bygda, om hvordan man bygger opp en slik utstyrsstall, sier Stian.

– Og det er de tråeste, mest trauste, smørefrie skiene som er de aller beste for nybegynnerne. De gir færrest fall.

– Har kongen en mamma?

– Jeg tar motbakkene på min egen måte, sier Mina Marion (Harald Reitan)

Friluftsliv, kroppsøving og lek

Leken skal være en del av det pedagogiske opplegget for førsteklassinger, så opplegget passer flott for dem. For de større elevene har dette vært en stor del av kroppsøvingstimene, og de aller fleste av skolens 110 elever har vært på ski hver uke. Med noen timebytter er to gymtimer slått sammen, for eksempel.

– Det har selvfølgelig vært en del jobbing med å motivere, spesielt litt oppover i klassene, men vi har hatt mye igjen for det. Det kan hende dette var siste gang for i år, men nå har vi fått erfaring som vi håper vi får snø til å bruke neste vinter også, sier Stian Melsæther.

– Skal du henge bildet av oss på veggen på Slottet?