Leder av AAP-aksjonen ble utestengt av Høyre – De vil ikke at velgerne skal forstå hva de har gjort

AAP-profilen fra Drammen, Elisabeth Thoresen, oppdaget i desember at hun var utestengt fra Facebook-siden til partiet Høyre.

– Jeg skulle skrive en kommentar på Facebook-siden deres, men det var plutselig ikke mulig lenger. Jeg kunne heller ikke sende dem en personlig melding på Messenger, forteller Thoresen.

– Jeg kan ikke tolke dette som noe annet enn at de ønsker å frata meg min stemme. Partiet Høyre ønsker ikke å bli konfrontert. De vil ikke at deres velgere skal forstå hva det er de har gjort. De sensurer og fratar meg min ytringsfrihet, slår Thoresen fast.

Flere reagerte

Tidligere denne uken la hun ut et innlegg om at hun var utestengt fra Høyres Facebook-side. Flere medlemmer av AAP-aksjonen ble kraftig provosert, og sendte meldinger og mail til Høyre.

Partileder for SV, Audun Lysbakken, engasjerte seg også i saken og skrev i en Twitter-melding:

«Classy, Høyre – ble det for plagsomt at Elisabeth Thoresen kritiserte regjeringens brutale AAP-kutt på Høyres egen side? Først blokkerte dere manges mulighet til å få arbeidsavklaringspenger, så AAP-aksjonens mulighet til provosere.»

Onsdag var det plutselig mulig for Thoresen å skrive på Høyres Facebook-side igjen.

– Jeg tror meldingen fra Lysbakken, og at flere av medlemmene våre sendte e-poster og meldinger til Høyre gjorde at de opphevet blokkeringen, mener Thoresen.

AAP-aksjonen er en landsomfattende forening som har til formål å arbeide for best mulig velferdsordninger og hjelp til de som blir langvarig syke, er skadet eller ufør. De arbeider for å fremme kunnskap og forståelse for viktigheten av en god ordning for arbeidsavklaringspenger (AAP), og en uføretrygd som fanger opp de som trenger det.

Ikke første gang

At politikere blokkerer sine motstandere er ikke noe nytt. FrP-politiker Frank Sve har tidligere blitt kritisert for det samme, og Donald Trump har også tydd til en slik løsning. Da konkluderte ankedomstolen med at Trump bryter den amerikanske grunnloven når han utestenger folk fra Twitter-kontoen sin.

Det er heller ikke første gang Thoresen opplever at hun blir blokkert eller får slettet innleggene sine på Facebook av kjente politikere. Dagsavisen har tidligere omtalt at et innlegg av Thoresen ble slettet på KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads Facebook-side.

Det samme gjorde stortingsrepresentant Erlend Wiborg i Frp fjor, trekker Thoresen frem.

Oppmerksomheten rundt gjentatt blokkering av AAP-lederen fikk Eirik Faret Sakariassen (SV) til å stille et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Ropstad onsdag denne uken, der han ber ham svare på hva som er årsaken til at Thoresen har blitt blokkert.

Spørsmålet har foreløpig ikke blitt besvart.

– Hvorfor tror du flere politikere velger å blokkere deg?

– Jeg har aldri vært ufin i mine innlegg, og jeg dokumenterer alt jeg skriver, sier hun, men innrømmer samtidig at hun nok er provoserende.

Forklaring på hvorfor hun har blitt blokkert har hun aldri fått.

Elisabeth Thoresen er ikke nådig på Høyres Facebook-side. (Skjermdump)

«Spammet»

Nå som Høyre har opphevet blokkeringen, venter hun spent på om stortingsrepresentant Erlend Wiborg (FrP) og Kjell Ingolf Ropstad i (KrF) følger etter.

Erlend Wiborg (FrP) ønsker ikke å stille opp til intervju, men bekrefter i en sms at han blokkerte Thoresen for et års tid siden. Der forklarer han at hun brøt med hans Facebook-regler, og hevder Thoresen fikk gjentatte advarsler.

– Hun spammet ved å legge ut eksakt samme innhold på «alt» som ble lagt ut, uavhengig om det hørte til saken eller ikke. Men jeg har kontakt med henne og AAP- aksjonen på mail, telefon og hadde også nylig møte med Elisabeth Thoresen. Jeg vet at oppførselen hennes har gjort at hun er blokkert fra flere andre også.

Elisabeth Thoresen avviser at hun ble advart om utestengelse fra Wiborgs Facebook-side.

– Det er bare tull, jeg har aldri fått advarsel av verken han eller andre politikere. Hvis et innlegg har blitt lagt ut både på Frps Facebook-side og på Facebook-profilen til en Frp-politiker, så har jeg klippet og limt inn samme kommentar der. Men jeg har aldri spammet noen, mener Thoresen og ber Wiborg om å legge fram dokumentasjon på at han har sendt henne advarsler.

Hun bekrefter at hun har hatt et møte med Wiborg, men uten at dette har ført til noe som helst.

Cecilie Victoria Jensen er sjef for Høyres digitale medier og sier at de må skjerpe rutinene sine. (Foto: Høyre)

Må skjerpe rutiner

Cecilie Victoria Jensen er sjef for Høyres digitale medier. Hun forteller at de fikk en henvendelse på innboksen til deres Facebook-side med spørsmål om hvorfor Thoresen var blokkert. Ved nærmere undersøkelser fant hun ut at Thoresen ble blokkert rundt juletider i fjor.

– Siden det skjedde i desember er det vanskelig for meg å si helt konkret hva som utløste dette, men på generelt grunnlag må man bryte sidens retningslinjer for å bli utestengt.

I Høyres retningslinjer for kommentarfelt står det blant annet at debatten skal holde en saklig og respektfull tone. Det står også at kommentarer som er ikke-relevante til delingstråden vil bli slettes, og at de fjerner innlegg som er hetsende, krenkende eller spam (ensartet innhold og/eller høy frekvens fra samme bruker).

– Er rutinene gode nok, med tanke på at dere ikke klarer å finne ut hva som er årsaken til at Thoresen ble blokkert?

– Vi har ganske strenge retningslinjer for vårt kommentarfelt, for å skape mest mulig konstruktive diskusjoner. Hvis vi ser at samme person gjentatte ganger handler i strid med disse retningslinjene, vil han eller hun bli varslet om dette, og eventuelt blokkert. Denne gangen ser det ikke ut til at Thoresen ble varslet, så her vil vi skjerpe rutinen, sier hun.

Etter at Jensen ble klar over at de manglet informasjon om hvorfor Thoresen ble blokkert, tok hun kontakt med Thoresen.

– Jeg forstår at hun opplevde dette som problematisk. Siden vi ikke klarer å finne ut hva som var grunnen til at vi blokkerte henne, synes jeg det var riktig å ta bort blokkeringen.