63 personer koronasmittet

En god del av dagens smittetilfeller har konsekvenser for flere av kommunens skoler. Det er påvist smitte ved både Øren skole, Åssiden skole, Brandengen skole, Fjell skole, Marienlyst skole, Galterud skole, Børresen skole, Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole. Både elever og lærere settes i karantene, og en del elever og lærere får forlenget sin karantene som følge av nye smittetilfeller.

I Fjell barnehage er det to kohorter som må i karantene som følge av påvist smitte.

Ingen av dagens rapportere smittetilfeller har konsekvenser for kommunens helsetjenester.

– 63 påviste tilfeller i løpet av ett døgn er et høyt tall. Men det ble rapportert i går at det kan være litt variasjon fra dag til dag på grunn av tiden det tar å få svar på prøvene som analyseres. Derfor er det viktig at vi ikke leser de daglige tallene for kategorisk. På samme måte som 28 tilfeller i går ikke kunne tolkes som at smitten var på vei ned, kan vi ikke tolke dagens tall som at smittetrykket har økt ytterligere. Vi må se utviklingen over noen dager, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.