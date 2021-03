Mange nye smittetilfeller etter fester i vinterferien

28 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 25 av dem har kjent smittevei, mens det foreløpig ikke er fastslått en sikker smittevei for de siste tre.

Flere skoler og barnehager i Drammen kommune påvirkes også i dag av smittetilfellene.

Ved både Marienlyst skole og Akademiet videregående skole Ypsilon er det påvist smitte, og ved begge skolene settes én klasse i karantene. I tillegg er det flere smittetilfeller knyttet til Galterud skole, så der settes ytterligere én klasse i karantene.

Det er også påvist smittetilfeller ved Bragernes strand barnehage og Stenseth barnehage. Barn og ansatte settes i karantene.

– Vi har fire dager på rad nå med høye smittetall, og det er bekymringsfullt. Men heldigvis har ikke tallene eskalert etter at vi fikk påvist 43 tilfeller sist mandag. Ettersom vi har såpass mange med kjent smittevei, kan det være lov å håpe at situasjonen stabiliserer og at vi ser fallende tall etter hvert hvis nærkontaktene holder seg i karantene og ikke risikerer å spre smitte videre. Men denne situasjon er ekstremt sårbar, og det skal veldig lite til for at tallene stiger ytterligere. Det er nå bare to uker igjen til påsken, og vi har alle sammen en stor jobb foran oss hvis vi skal kunne gå inn i påsken med lave smittetall, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det nå påvist 211 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet som er registrert siden 12. desember da smittetrenden var fallende, og kommunen var på vei ut av den andre smittebølgen.

- Vi har gått fra rundt 20 smittetilfeller den foregående toukersperioden til godt over 200 på bare 14 dager. Det gir oss en klar beskjed om hvor mye smittespredningen har økt i Drammen kommune. Må alle følge gjeldende råd og regler og gjøre alt man kan for å beskytte seg mot smitte og unngå situasjoner hvor smitte kan overføres, sier Sagberg.

Smittesporingen har avdekket at en god del av dem som har fått påvist smitte de siste dagene, har vært samlet på fester og andre sosiale sammenkomster i løpet av vinterferieuka. Nå står vi foran en helg, og smittevernoverlegen har en klar oppfordring til både unge og eldre innbyggere:

– Det er fortsatt viktig å begrense sosial kontakt. Har du eksempelvis planlagt å gjøre tre ting i helgen, bør du nok vurdere hva som er viktigst og bare velge den ene tingen. Slik situasjonen er nå, er det veldig viktig å begrense hvor mange nære kontakter man har. Dette reduserer risikoen for å bli smittet, og det reduserer også hvor mange du selv kan smitte dersom du har fått koronaviruset, sier Einar Sagberg.