Kommuneoverlegen: Koronasyke vil ikke fortelle hvem de har hatt kontakt med

32 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 26 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smitteveien er ukjent for de siste seks.

– Vi har nå 75 smittetilfeller på to dager. Dette er ett tilfelle mer enn vi hadde de to foregående ukene, så det er ingen tvil om at smittetrykket har gjort et hopp i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I går kunne kommunen melde at det kun ti ganger tidligere var rapportert om flere nye smittetilfeller i løpet av ett døgn siden pandemien brøt ut for et drøyt år siden.

Plikt til å oppgi nærkontakter

Johannessen forteller at testing, kartlegging av smittetilfeller, isolasjon av smittede og karantene for nærkontaktene er helt avgjørende for å unngå at smittetallene skyter ytterligere i været.

– Vi vet at det er smitte i samfunnet i Drammen fordi vi har tilfeller uten kjent smittevei. I de smittekjedene som kartlegges, ser vi hvor fort smitten sprer seg. Da er det grunn til bekymring når vi tenker på de smittekjedene vi ikke oppdager. I disse tilfellene får smitten i verste fall spre seg til veldig mange før vi fanger opp et smittetilfelle og får kartlagt vedkommendes nærkontakter, sier Johannessen.

I forbindelse med smittesporingen de siste dagene er det avdekket at enkelte som får påvist smitte, holder tilbake informasjon om hvem de har hatt kontakt med. Dette gjelder spesielt i de tilfellene hvor man har hatt mange nærkontakter og kanskje heller ikke overholdt smittevernreglene like godt som man burde. Kommuneoverlegen advarer alle mot å holde tilbake informasjon når man får påvist smitte.

– Et grundig smittesporingsarbeid er avgjørende for å bryte smittekjeder og sørge for at viruset får spre seg ukontrollert i samfunnet. De som holder tilbake informasjon om nærkontakter, bidrar til å gjøre dette arbeidet vanskeligere enn det trenger å være. Blir du smittet, har du en plikt etter smittevernloven til å oppgi nærkontaktene dine, sier Johannessen.

Her er smitten

Tre av dagens smittetilfeller er knyttet til smitteutbruddet i Eplehagan barnehage, mens to tilfeller knyttet til utbruddet i St. Hansberget barnehage. Ett av dagens rapporterte smittetilfeller relateres til smitteutbruddet ved Drammen sykehus.

Ved et bofellesskap har en ansatt fått påvist smitte. Smittetilfellet medfører karantene for én bruker og to ansatte. De berørte personene er informert. Ytterligere smittesporing pågår knyttet til dette smittetilfellet.

Stor pågang på teststasjonen

Det er stor pågang på koronatelefonen fra innbyggere som ønsker å teste seg. Dét er kommuneoverlegen glad for.

– Hvis du er det minste i tvil om du skal bestille time til koronatesting, så er du ikke i tvil. Da skal du gjøre det. Problemet i smittespredningen er ikke de som blir veldig syke. De tester seg og får svar på om de er smittet av koronaviruset eller ikke. Det er alle som er lite syke og tenker at de sikkert ikke behøver å teste seg fordi dette går over i løpet av en dag eller to, som faktisk må bestille tid til testing. Dette er virkelig ikke tiden for å ta lett på reglene og anbefalingene som er gitt. Det er nå vi må følge dem nøye for å begrense hvor stor den tredje smittebølgen blir i Drammen.

