Slik feires kvinnedagen i Drammen: — Jeg er stolt av å være kvinne i Norge i dag

Det skulle vært paroler og slagord som ljomet i gatene, men i år blir annerledes.

Vanligvis består kvinnedagen av at flere mennesker samler seg sammen for å gå i tog. Likevel blir det to ulike markeringer i Drammen, og kvinnedagen sørges for og feires.

En av arrangørene er 8. mars-komiteen i Drammen, som består av Kvinnesaksforeningen, Kvinnefronten, Sykepleierforbundet, Fagforbundet, Buskerud Innvandrerråd, AAP-aksjonen, Rødt, SV, SU, AP og AUF.

Arrangementet streames på deres Facebook-side kl. 17:30 mandag.

Nestleder i Kvinnesaksforeningen og politisk ansvarlig i Drammen SV Sahar Madahian forteller at de vanligvis har et festmøte i etterkant av toget, men dette utgår med hensyn til smittevern.

Likevel skal komiteen sørge for at markeringen ikke blir helt annerledes.

Vi kan ikke ha 8. mars uten å gå i tog. Derfor skal vi samle to representanter fra hver organisasjon i en av parkene i Drammen — Sahar Madahian

Et av budskapene for dagen er å stoppe all undertrykking av kvinner, men det er særlig ett tema som skal framheves i år, opplyser aktivisten.

– Vi vet at denne krisen har ført til mer vold mot kvinner i hjemmet, og vi ønsker å trekke dette fram. Vårt hovedbudskap er derfor å stoppe all undertrykkelse av kvinner, men også volden som har blitt forsterket på grunn av pandemien, sier Madahian til Dagsavisen Fremtiden.

Adea Alimehaj (18) gleder seg til å kunne lede opplegget som arrangeres i regi av Interkultur og Drammen – Kultur, idrett og frivillighet. Hun er elevrådsleder på Drammen vgs. og medlem i ungdomspanelet i Buskerud. Likestillingskampen står henne nært.

Jeg blir veldig provosert når jeg tenker på at kvinner i store deler av verden har færre muligheter enn menn. For meg er det viktig at kvinner skal få bestemme over sin egen kropp, spesielt når det kommer til abortloven. — Adea Alimehaj

Temaet for det digitale arrangementet er «Hvordan kvinner blir påvirket under pandemien». Markeringen skal inneholde flere musikk- og kulturinnslag med blant annet den Spellemann-nominerte sangeren Sarah Camille. Arrangørene har allerede startet forberedelser og innspilling til streamen, idet Dagsavisen Fremtiden ringer Alimehaj.

Kvinnedagen Drammen 2020 Slik ble 8.mars markeringen feiret i fjor. (katrine strøm)

– Kvinner er hardest rammet av pandemien. Det er de som har opplevd størst fattigdom og mer vold i hjemmet. Det er også flest kvinner som jobber i frontlinjen mot pandemien, for eksempel som helsearbeidere, sier hun.

Alimehaj mener at kvinner som inntar lederstillinger ikke bør være unntaket.

– I Norge ser vi at flere kvinner tar del i samfunnsdebatten. Vi har flere kvinner som blir representert i store roller, som for eksempel at statsministeren vår er kvinne. Ved at kvinner blir mer representert, blir det også mer aksept rundt det. Jeg er stolt over å være kvinne i Norge i dag, sier hun.

Det burde ikke være en stor sak når en kvinne oppnår en lederstilling. Det skal være helt naturlig. — Adea Alimehaj

Likevel har vi en lang vei å gå. Å være kvinne i dagens samfunn har fortsatt sine begrensninger, understreker hun.

– Jeg har jo hørt mange skrekkhistorier, slik som alle kvinner har. Man føler at man hele tiden må passe på og være i selvforsvar modus. For eksempel når man må ta mange forholdsregler når man går ut. Det gjør at man ikke føler seg helt fri, og det er veldig synd, sier hun.

Hun mistenker at flere kvinner føler seg begrenset av janteloven, ved å vegre seg fra å ta på seg vanskelige roller og gjøre seg sett.

– Vi er fortsatt ikke helt i mål. Det er fortsatt mange saker å jobbe med for å kunne oppnå fullstendig likestilling. Vi vil arbeide så hardt som mulig for å få det til, sier Alimehaj til Dagsavisen Fremtiden.

Arrangementet er heldigitalt og streames på «Den internasjonale kvinnedagen – Drammen» sin Facebook-side og YouTube kl. 12:00 den 8. mars.

Oversikt over appeller for 8. mars-komiteen sitt arrangement

Ingunn S. Johansen (Konferansier, FO)

Sahar Madahian (Nesteleder i Kvinnesaksforening, politisk ansvarlig i Drammen SV)

Elisabeth Thoresen (AAp-aksjonen)

Aisha (Fra Vest Sahara, internasjonal appell)

Camilla Martinsen (Leder i Drammen LO)

Ane Hertzberg (AUF)

Programoversikt for Interkultur og Drammen kommune sitt musikk- og kulturarrangement: