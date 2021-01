17 nye smittede - seks ansatte i hjemmetjenesten i karantene

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. 14 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått smitte etter ankomst til Norge fra utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste, skriver kommunen i en pressemelding torsdag.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 203 nye smittetilfeller. Dette er en økning fra gårsdagens tall på 191, og det er det høyeste som er registrert siden 12. desember.

Siden begynnelsen av mars har 2295 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Rammer hjemmetjenesten

Det ene av dagens rapporterte smittetilfeller får konsekvenser for hjemmesykepleien i Krokstadelva, og seks ansatte settes i karantene.

Det er påvist et nytt smittetilfelle ved Drammen helsehus, men dette får ingen konsekvenser i form av karantene for nye personer.

Ved Krokstad skole er det påvist smitte hos en elev, og både elever og lærere må i karantene.

Kjent smittevei

– Selv om dagens smittetall er relativt høyt, er det én positiv ting, og det er at kun én av dem som nå har fått påvist smitte, har ukjent smittevei. Vi ønsker selvfølgelig å få kartlagt sikker smittevei for alle som er blitt smittet. Dette har vist seg å være vanskelig, men det er godt å se at antallet med ukjent smittevei er såpass lavt i dag, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune i pressemeldingen.

Kommunen har også en gladnyhet til: I dag starter vaksinasjonen av innbyggere over 85 år som ikke bor på sykehjem. Etter hvert som det kommer flere vaksiner til Drammen kommune, åpnes det for vaksinasjon av andre innbyggere som er i de ulike prioriterte gruppene.

– Dette er en dag vi har ventet lenge på. Nå er vi endelig i gang med vaksinasjon av innbyggerne som ikke bor på institusjonene våre. Det er fortsatt langt fram til vi kan legge pandemien bak oss, men dette er en viktig milepæl på veien tilbake til et normalisert liv. Og så får vi alle håpe at vi får flere godkjente vaksiner og større leveranser, slik at flere kan vaksineres så fort som mulig, sier Sagberg.

Test deg her

Oppfordringen om å teste seg hvis man har lette luftveissymptomer, gjelder så lenge pandemien pågår. Alle som har behov for å teste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00.

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.