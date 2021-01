17 nye smittede i Drammen: – For høyt

14 av de 17 nye smittede er nærkontakter av tidligere kjente smittede. To har fått påvist koronasmitte ved ankomst til Norge, én har ukjent smittevei. Seks av de smittede torsdag knyttes til utbruddet ved Drammen sykehus.

Siden begynnelsen av mars har 2200 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 45 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Større helseutbrudd

Ved Tangen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte hos én ansatte. Dette medfører karantene for åtte brukere og to andre ansatte. Også ved Losjeplassen hjemmetjenesteområde er det påvist smitte. Der er det en bruker som er blitt smittet, men ingen må i karantene som følge av dette smittetilfellet.

Ved Drammen helsehus er det påvist smitte hos ytterligere fem pasienter. Fire pasienter og ti ansatte settes i karantene. Her pågår smittesporingen fortsatt.

Fått prøvesvar

Som Dagsavisen Fremtiden skrev om senest onsdag, er det tatt prøver av de de koronasmittede beboerne ved Fjell bo- og servicesenter. De er analysert av Folkehelseinstituttet, og nå foreligger analysesvarene.

Analysene viser at det er snakk om en virusvariant som er sett flere steder i Norge. Det foreligger ikke nok kunnskap om denne virusvarianten foreløpig til å slå fast at den smitter lettere enn andre virusvarianter. Det er altså etter alt å dømme ikke den muterte varianten fra utlandet, men samme mutasjon som blant annet er sett i Trondheim.

– Men flere steder har denne virusvarianten vist seg å smitte raskt og at den er vanskelig å få kontroll på. Det er altså ikke enestående for Fjell bo- og servicesenter at virusvarianten har spredt seg til mange og at spredningen har vært utfordrende å få kontroll på, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Tilsvarende situasjon med rask spredning av denne virusvarianten er registrert også i Skien, Porsgrunn, Trøndelag og på Ringerike.

Økning siste to uker

I løpet av de siste to ukene er det påvist 188 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste tallet på antall smittede i løpet av den siste toukersperioden som er registrert siden 14. desember. For nøyaktig én måned siden ble det også rapportert 188 tilfeller de foregående to ukene. Dette var også samtidig med at smittekurven i Drammen begynte å flate ut.

– Vi ligger opp under 200 tilfeller i uka, og det er for høyt. Hvis vi ser på de siste sju dagene, så har vi hatt 108 nye tilfeller. Like mange tilfeller i løpet av én uke skal vi tilbake til begynnelsen av desember for å finne. Da var trenden nedadgående. Det er den ikke nå, og den har heller ikke vært dét de siste ukene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune i en pressemelding fra kommunen.

Men han er er glad for at det fortsatt er lite ukjent smitte, og dette gjør smittesporingsjobben enklere. Men Sagberg understreker viktigheten av at alle er ekstra påpasselige den nærmeste tiden og sørger for å få testet seg dersom man får luftveissymptomer.

Her kan du teste deg

Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Har du lette luftveissymptomer er oppfordringen klar: Bestill time til testing på Drammen kommunes nettsider eller ring 32 04 60 00.

Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.