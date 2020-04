I sin daglige oppdatering til pressen opplyser Drammen kommune at hele 13 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet. Ni av dem som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens det foreløpig ikke har vært mulig å fastslå sikker smittevei for fire av de smittede.

– Tre av de som har fått påvist smitte er beboere ved Fredholt bo- og servicesenter. I tillegg er det tre ansatte ved kommunens sykehjem som nå har fått påvist smitte. To av disse er ansatt ved Fredholt bo- og servicesenter og én er ansatt på Helsehuset, opplyser kommunen.

LES OGSÅ: Derfor er det så mange smittetilfeller ved kommunens sykehjem

Settes i karantene

På alle de aktuelle sykehjemmene har man satt i gang tiltak i tråd med kommunens rutiner.

– Smittede beboere er satt i isolasjon og følges opp av helsepersonell ved institusjonene. Det kartlegges hvem de som har fått påvist smitte har vært i nærkontakt med, både for å undersøke smitteveien og for å få oversikt over hvem vedkommende har vært i nærkontakt med etter å ha blitt smittet, informerer kommunen.

Øvrige beboere som bor på samme enhet som de smittede personene, er satt i karantene. Ansatte som er nærkontakter settes i hjemmekaratene.

– Pårørende til beboerne som nå har fått påvist koronasmitte og pårørende til øvrige beboere på de aktuelle avdelingene er informert. Man informerer også pårørende til beboerne ved de øvrige avdelingene ved de aktuelle sykehjemmene, slik at alle er kjent med hva som har skjedd og hvordan denne situasjonen håndteres videre, sier kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjoner Trine Aas i Drammen kommune.

LES OGSÅ: Mener regjeringen har vært for sent ute med krisehjelpen

– Må anta det er en del uoppdaget smitte

Det har de siste dagene blitt påvist en del tilfeller av koronasmitte hos beboere og ansatte ved kommunens sykehjem. Ettersom de nasjonale kriteriene for testing prioriterer testing av disse gruppene, opplyser kommunen at det er naturlig at mange av de påviste tilfellene av smitte finnes i nettopp disse gruppene.

– Dette innebærer at vi må anta at det er en del personer med uoppdaget smitte i befolkningen for øvrig som ikke testes, ettersom de nasjonale kriteriene for testing ikke åpner for testing av alle som har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjør at det er viktig at alle følger de nasjonale anbefalingene om god håndhygiene, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken og at vi er flinke til å holde avstand til hverandre, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Fredag ettermiddag ble det også kjent at en kvinne i 90-årene som var smittet av koronaviruset, døde. Kvinnen hadde underliggende sykdommer. Det er nå tre personer bosatt i Drammen som er døde etter å ha blitt smittet av koronavirus. Totalt er det nå 131 registrerte tilfeller av koronasmitte i Drammen.

LES OGSÅ: Kvinne i 90-årene døde av korona