Antallet sosialhjelpsmottakere i Drammen har økt med 119 personer fra 2017 til 2018, ifølge SSBs kommunestatistikk Kostra. Dette til tross for at antallet unge (18 – 24 år) sosialhjelpsmottakere sank med 31 personer.

Ifølge Elisabeth Thoresen, som blant annet leder facebookgruppa Aksjon for AAP-forandringer, er dette helt i tråd med at mange har mistet retten på AAP, siden reglene trådte i kraft 1. januar 2018. En stor overvekt av dem som, av forskjellige årsaker, utgår fra AAP-ordningen er voksne mellom 30 og 59 år.

19 millioner mer

I Drammen var 1.890 personer avhengige av sosialstønad i 2018. Av disse hadde 127 flere sosialhjelp som hovedinntekt – enn i 2017. Gjennomsnittlig stønadslengde økte også, flere hadde barn under 18 – og gjennomsnittlig utbetaling per søker økte også.

Allerede tidlig i 2018 registrerte da også rådmannen en betydelig økning i kostnadene til sosialhjelp, og fikk i oppdrag fra bystyret å analysere tallene nærmere.

Ifølge kommunens årsmelding økte de samlede sosialhjelpsutbetalingene fra totalt 86 millioner kroner i 2017 til 105 millioner i 2018.

I analysen som ble lagt fram for bystyret i november nevnes både økte leie- og strømpriser, samt økt behov for sosialhjelp til flyktninger, blant årsakene til økningen.

Man antar at innstrammingene i AAP-ordningen også er en sterkt medvirkende årsak til at flere har måttet søke sosialhjelp.

Ikke eksakte tall

– Men vi har ingen eksakte tall over grunnene til at flere har behov for økonomisk sosialhjelp nå. Dette registreres ikke på en måte som gjør at vi kan få ut detaljerte rapporter, dermed kan vi ikke si noe sikkert før det har gått mer tid, forklarer Helse- og sosialdirektør Toril Løberg i Drammen.

Kommunen har likevel et anslag over hvor mange tidligere AAP-mottakere det kan være blant de 119 flere sosialhjelpsmottakerne.

– Ja, vi anslår at 50 til 70 personer kan ha blitt avhengige av sosialhjelp, som følge av innstrammingene som trådte i kraft 1. januar 2018. Også her må vi uansett ta tida til hjelp for å få oversikt over de faktiske konsekvensene, sier Løberg.

3.100 flere

Navs statistikker viser at antallet AAP-mottakere i Drammen har sunket med 361 personer, siden desember 2017. Hvor mange av disse som nå mottar sosialhjelp er altså foreløpig usikkert.

Ifølge statistikksjef i Nav Ulf Andersens kronikk på Dagsavisen.no torsdag, har man på nasjonalt plan kommet fram til at antallet sosialhjelpsmottakere, som tidligere har hatt AAP, steg med 3.100 personer i 2018.

Så langt skal det være innstrammingen i vilkårene for å få forlenget AAP utover ordinær periode som har fått størst konsekvenser.