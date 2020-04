– Vi som jobber her er veldig spente på hvordan det går - og om det hele vil funke så godt som vi håper det skal gjøre, sier regionnestleder for LO Viken og Oslo Jan Petter Gundersen, som vanligvis jobber ved LO-kontoret i Drammen - men nå sitter på hjemmekontor.

Han forklarer at alt som vanligvis hører med til en 1. mai-markering skal være med i år også. Fra Folkets Hus på Youngstorget i Oslo live-strømmes taler og appeller, med blant andre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Jonas Gahr Støre, kulturelle innslag, kransnedleggelse og nedtelling til avgang for toget. Alt kan sees via lo.no og LOs facebookside - fra klokka 11.00 til 13.30. I tillegg kommer en rekke lokale arrangementer. LO Drammen og omegn sender for eksempel eget materiale fra klokka 09.00.

Kokka 14.00 er det felles avgang for alle landets 1. mai-tog.

– Og det er ikke komplisert å være med. Du bare går inn på LOs hjemmeside, så ligger det lenke der. Her velger du stedet der du vil delta, og deretter parolen du vil gå under - så kan du plukke ut en avatar du synes passer. Med kun noen få klikk er du med i toget. Dette er et åpent arrangement - så det er bare å bli med, informerer Gundersen.

LO har lagt mye ressurser i sin digitale 1. mai-markering - og håper på rekordoppslutning til sine streamede begivenheter og virtuelle 1. mai-tog. Jan Petter Gundersen, regionnestleder for LO Viken og Oslo, mener solidaritetstanken bør stå høyt i en så vanskelig tid for arbeidslivet.

Verdt å kjempe for

Han mener det er ekstra viktig å delta, og å stå opp for den norske arbeidslivsmodellen, nettopp i år. Etter at korona-pandemien førte til at regjeringen gikk til de mest drastiske tiltakene som er innført i Norge i fredstid, er utrolige 430.000 nordmenn nå helt eller delvis arbeidsledige. Samtidig er arbeidspresset desto større for alle i såkalt samfunnskritiske yrker.

– Jeg vil jo si at hele greia , det at alle må bidra - så alle kan få hjelp når de trenger det, er viktigere å opprettholde enn noen gang. Dette må vi stå opp for - om enn virtuelt, sier Gundersen.

Han mener det eneste man går glipp av under årets markering er det sosiale aspektet. Det å faktisk gå gjennom gatene for felles sak, og at parolene også blir sett av folk som ikke deltar selv.

– Det blir jo litt det samme som man savner ved å ha hjemmekontor. Vi har jo en masse digitale møter, men møtes aldri på ordentlig. Det hele blir veldig teknisk og det er jo litt trist. På den annen side er det unektelig mer effektivt, når man kutter ut all reisevei, småprat og så videre. Uansett har jeg tro på at dette blir en veldig bra 1. mai altså, ut ifra forutsetningene.

Skjermdump fra lo.no Du får velge egen avatar og parole - før du blir med i toget med avgang klokka 14.00. Det er ikke eget "digi-tog" i Drammen, men det finnes mange alternativ og man kan melde seg på hvor man lyster. Foto:

Smått men godt

LO har også lagt opp til en ganske spesiell aktivitet fram mot 1. mai. Du oppfordres nemlig til å lage din egen miniparole. Dette går rett og slett ut på at man skriver en parole, om noe en føler sterkt for, på en liten papirlapp. Så skal en fyrstikk tapes fast på baksiden, før man tar bilde av "verket" og laster det opp på LOs side.

Her ligger det allerede en hel rekke bilder, blant annet fra Ap-veteran Thorbjørn Berntsen - som med parolen "Vi bygger landet" peker på at han mener det viktigste framover blir å få samfunnet på skinner igjen.

Berntsen og hans miniparole utgjør også et eget innslag i sendingen fra Folkets Hus på Youngstorget. Sendingen avsluttes med konserten "Sound of Solidarity", en solidaritetskonsert fra Norsk Folkehjelps solidaritetsungdom, som starter klokka 19.00.

I Drammen avsluttes programmet med en konsert med visepop-artist Asle Beck. Den begynner klokka 15.00.

For utfyllende informasjon om den nasjonale sendingen fra Folkets Hus i Oslo, miniparoler og deltakelse i opptog - se: www.lo.no/1mai

LOs aktiviteter i Drammen kan du lese mer om ved å søke opp "1. mai 2020 Drammen og omegn" på Facebook.

