Onsdag var han en av foredragsholderne under årets Østfoldkonferanse på Quality Hotel i Sarpsborg. Der snakket han om hvordan næringslivet er i stadig utvikling (selv kaller han det den fjerde industrielle revolusjon), og at den utviklingen åpner opp store muligheter for ulike lokale aktører.

– Østfold har et kjempepotensial, sa banksjefen til de frammøtte.

– Dette er en region med ambisjoner og entusiasme, noe som skaper store muligheter, utdyper han senere til Dagsavisen.

Glad for å være tilbake

Borgen vokste opp i Fredrikstad. Der har han ikke bodd siden han fullførte videregående skole, eller gymnaset, som det het på den tida. Han har ikke lenger noen nær familie i Plankebyen, og er sjelden å se på disse trakter. Dialekten har dessuten visnet bort. Tilhørigheten er med andre ord liten.

Likevel lyser ansiktet opp når han forteller om det å være tilbake.

– Det er fantastisk. Jeg føler meg fortsatt hjemme her, sier han.

Tenkte stort i ung alder

Til tross for sine tradisjonsrike røtter – han er blant annet sønn av en tredjegenerasjons gullsmed – var det aldri noen særlig tvil om at han siktet høyere enn hva Fredrikstad, Østfold og selv Norge kunne tilby.

– Allerede på gymnaset tenkte jeg internasjonalt. Jeg har vært så heldig å ha hatt en familie som har vært fleksible og reiste rundt med meg, forteller han.

– Jeg vokste opp i et hjem hvor forretning var viktig, men jeg var ikke spesielt interessert i gullsmedfaget, legger han til.

Ikke redd for å feile

I stedet ble det jobbet med gull og verdisaker på en litt annen måte, nemlig i form av bankvirksomhet. I 1997 endte han opp i Danske Bank. Siden har han gått gradene. I 2013 ble han administrerende direktør, og overtok dermed den høyeste stillingen i konsernet med rundt 20.000 ansatte og et overskudd på nesten 20 milliarder danske kroner i 2016.

– Det har vært en variert reise. Jeg har fått prøve meg på mange ting og gjort mange feil underveis. Jeg har lært av det. Jeg har turt å bli kastet ut på dypt vann mange ganger. Det har alltid vært en god sjef som har tatt meg imot.

– Men nå er det ikke lenger noen sjefer over deg som kan ta deg imot. I stedet er det du som må gjøre det. Er ikke det en skummel tanke?

– Nei, jeg har ansatt meget dyktige ledere rundt meg som styrer dette sammen med meg. Jeg har stor respekt for ansvaret mitt, men ikke frykt, svarer han før han senere legger til:

– Det er et stort privilegium å være med å påvirke samfunnet i så stor grad, og å realisere drømmer for så mange.