– Voksne menn kommer til meg og sier de måtte felle en tåre

Hvem: Harald Zwart (52)

Hva: Filmregissør fra Fredrikstad.

Aktuell med: Har gjort stor suksess med sin siste film, «Den 12. mann», som nå er inne på topplisten over de mest sette norske kinofilmene i nyere tid.

«Den 12. mann» har nå passert 500.000 besøkende på norske kinoer, hadde du drømt om slike tall før filmen ble lansert?

– Jeg hadde alltid et håp om å få store besøkstall fordi denne filmen er viktig, og har et budskap som mange bør få med seg. Jeg visste også at dette var en film for alle aldre, og er veldig glad for å se tre generasjoner gå sammen på kino. Det er også mange kvinner som liker filmen på grunn av innsatsen kvinnene gjorde under krigen.

Filmen ruller og går fortsatt på norske lerret, hvor høyt tror du besøkstallet vil nå?

– Det har ikke jeg lyst til å spå, men det er fremdeles mye entusiasme og fulle saler.

Hva tror du er årsaken til at denne filmen fenger det norske kinopublikummet såpass?

– Det er det mest kunstneriske jeg har gjort, og den er veldig visuell. Leser man reaksjoner på sosiale medier, ser man at folk har både ledd, grått og vært redde – og det er vel stort sett det man ønsker når man går på kino. Jeg har også lest at det er de noen som mener det er den beste norske filmen de har sett. Folk skriver ting som at den var så spennende at de ikke rakk å spise popkorn, og voksne menn og ungdommer kommer til meg og sier at de måtte felle en tåre eller to. Så det er en veldig rørende film, men viktigst er det at dette er en film om den modige norske folkesjela. Folk blir stolte, og mange har sagt at det er en film som får dem til å tenke seg om rundt hvilke verdier de selv står for.

Jeg leser hos NRK at du jobber med et prosjekt for TVNorge for tida, hva slags type serie er det snakk om?

– Det kan jeg ikke si noe om enda.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Betydd mest, eller gjort mest inntrykk? Den jeg elsker mest er The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å høre min kones eller mine barns latter. Når de får latterkula er det som om alle bekymringer forsvinner på et blunk.

Hvem var din barndomshelt?

– Luke Skywalker.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg kan bruke mye tid på ting som ikke har noen som helst nytte, som å angre på ting som ikke er gjort. Jeg forsøker å leve i øyeblikket – ikke i framtida eller fortida, men det er ikke alltid like lett.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da blir det en Clausthaler med gode venner.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg går gjerne i demonstrasjonstog for grønne verdier.

Er det noe du angrer på?

– Masse. Lista er uendelig, med referanse til spørsmålet om hva jeg misliker med meg selv.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Steven Spielberg, eller min kone fordi hun er flink til å roe meg ned. Liker ikke tanken på å bli stuck i en heis.