Fredrikstad24

Det var i februar i fjor at mannen i starten av 20-årene ble stoppet i tilfeldig kontroll av en patrulje fra utrykningspolitiet på Rolvsøyveien i Fredrikstad.

Da de to politibetjentene kom bort til bilen for å undersøke mannens førerkort, reagerte den ene av dem på at det luktet hasj i bilen og observerte brukerutstyr, heter det i dommen fra Fredrikstad tingrett.

«Kan ikke sitte i fengsel»

På bakgrunn av dette ble mannen bedt om å gå ut av bilen og avgi en spyttprøve, før han ble tatt med bort til et busskur slik at han kunne ransakes. Her ble det funnet 100 gram hasj i mannens jakkelomme, og politibetjenten som gjennomførte ransakelsen opplevde at mannen ble stresset av dette.

Blant annet skal han gjentatte ganger ha sagt «Jeg kan ikke sitte i fengsel», og som følge av dette bestemte politimannen seg for å sette håndjern på ham.

Det var idet håndjernene skulle settes på at mannen slo seg vrang, og ifølge dommen la armene på skuldrene til politibetjenten og kneet ham kraftig i skrittet. Da politibetjenten bøyde seg fram som en reaksjon på treffet, benyttet mannen anledningen til å slå ham i ansiktet med knyttet neve.

Politibetjenten fikk etterhvert grepet tak i mannens overkropp slik at han ikke kunne stikke av, men da den andre betjenten kom til og grep tak i den ene armen til mannen i 20-årene, reagerte han med å slå henne flere ganger i hodet og skulderen med den ledige hånda.

Tilsto alt

Tilfeldighetene skulle ha det til at en tredje politimann som ikke var på jobb kom forbi akkurat da dette opptrinnet fant sted, og sammen fikk de tre politiansatte til slutt kontroll på mannen.

I retten kom det også fram at mannen hadde røyket hasj på kjøreturen fra Moss til Fredrikstad kort tid før han ble stoppet, og at han til sammen hadde nærmere 400 gram hasj liggende i bilen. Mannen tilsto samtlige forhold.

På bakgrunn av alt dette fant retten ut at han skulle dømmes til 90 dagers fengsel og en bot på 10.000 kroner, samt at han fradømt retten til å kjøre bil i to år fra dagen han ble pågrepet.