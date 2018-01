Vil ha studenter i fengsel

Fredrikstad24

Hvem: Truls Korsgaard (54)

Hva: Gamlebyen-entusiast.

Aktuell: Ba forrige uke kommunen om, gjennom Fredriksstad Blad, å gå bredt ut for å få innspill til hva det gamle fengselet midt i turistattraksjonen Gamlebyen kan brukes til.

Hva mener du selv at fengselet bør brukes til?

– Et eksempel er å gjøre om kasernene til studentboliger, ettersom Fredrikstad ønsker å bli en studentby å regne med. Da trenger byen også et skikkelig studentersamfunn, noe jeg gjerne kan gå i bresjen for, som gammel NTH-er. Det ville blitt en arena for friske debatter mellom unge mennesker, noe Fredrikstad må bygges videre på. Det er også slik at mange bygg i Gamlebyen er vernet og fredet. Dem trengs det kompetanse for å vedlikeholde. Den kompetansen kunne også tatt plass i fengselets lokaler. Gamlebyen har mange håndverkere, og dette kunne blitt et samlingssted. Med kyndig veiledning ville det blitt lettere for huseiere å drive vedlikehold. Begge ideene er innenfor det ideelle, mener jeg, og ikke umiddelbart kommersielt. Jeg tror kommunen skal være forsiktig med å selge til private, for da er bygget tapt for alltid.

Hvorfor så sterkt engasjement for dette bygget?

– Det grep meg umiddelbart da jeg flyttet til Gamlebyen for fem år siden. Det er en juvel som nesten ingen har vært inne i, bortsett fra dem som satt i fengsel. Og det spøker der, sies det. TVNorge lagde et program om det. Jeg tror ikke på det, men får faktisk gåsehud av å gå alene i gangene der om kvelden. Og luftegården er jo ettertraktet som filmkulisse.

Hva betyr Norges best bevarte festningsby for deg?

– Den betyr mangfold og frihet til å være seg selv, samt stillhet og ro. Og historie, kultur, kunst og håndverk. Her bor mange karakterer som ikke er A4, og mange føler når de kommer over hit fra sentrum, at folk har tid til å snakke sammen.

Du bor selv i Gamlebyen – hvordan er livet der?

– Veldig inkluderende. Man tas imot straks om man byr litt på seg selv. Og her skjer noe hver eneste kveld. Deltar du i noe frivillig også, kan du leve her.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Zen – kunsten å vedlikeholde en motorsykkel».

Hva gjør deg lykkelig?

– Frihet.

Hvem var din barndomshelt?

– Erik Bye. Staut, innovativ, internasjonal, åpen om sine styrker og svakheter, modig...ja, jeg kan fortsette, men du har sikkert ikke plass?

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan bli litt vel engasjert og ta litt for stor plass. Jeg kunne latt flere komme til orde rundt bordet i hyggelig lag.

Hva gjør du når du skeier ut?

– God mat og drikke med venner – ute på kulturlivet. Helst på en festival, så utskeielsen varer.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/mot?

– Den dagen forskjellen mellom fattig og rik blir så stor at den for eksempel skiller på tilgangen til medisiner her til lands, da skal jeg gå i tog.

Er det noe du angrer på?

– Masse, men det er mitt private.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg er forferdelig nysgjerrig på han Donald Trump. Det kunne vært interessant å se ham i øynene.