– Jeg fikk en telefon fra en av gutta i bandet vi pleide å spille med, og er i sjokk. Det er knapt en uke siden jeg snakket med Øivind sist, og da var det ingen signaler om at han var dårlig eller noe som helst. Det er så trist at jeg har ikke ord, sier Gunstrøm til Dagsavisen.

Mandag morgen ble det kjent at komikeren og skuespilleren Øivind Johannessen fra Fredrikstad har gått bort. 67-åringen var i en årrekke sentral i revymiljøet i hjembyen og Østfold, og fikk også stor nasjonal oppmerksomhet gjennom den folkekjære, men omdiskuterte karakteren «Raymon».

– Fikk dårlig betalt

Tor Erik Gunstrøm, best kjent fra showgruppen Dizzie Tunes, delte scene med Øivind Johannessen mang en gang – blant annet i revyen «Fire haker og en sprekk» sammen med en annen avdød humorlegende fra Fredrikstad, Vivi Haug.

I tillegg var de to nære venner utenfor teatersalen.

– Øivind var en veldig hyggelig og snill gutt. Alltid positiv. Vi var også mye sammen rent privat sammen med konene våre, og det er vanskelig å forstå at han nå er borte, sier en sterkt preget Gunstrøm.

Han er bare en av mange som hyller Johannessen, både som mangesidig scenetalent og person, i kjølvannet av dødsbudskapet.

– Vi hadde mange fine år med stor suksess. Øivind ble også velfortjent rikskjendis og østfoldingenes ansikt utad, da Trond Kirkvaag tok han inn i varmen og ut til de tusen hjem gjennom TV-skjermen. Det han fikk igjen for det var et ønske fra fylkeskommunen om å bruke massevis av millioner på å bli kvitt «Raymon»-stempelet, så det var dårlig betalt, selv om det har gått seg til i ettertid. Det er litt av prisen for å drive med humor, fastslår mangeårig revykollega Pål Nielsen.

Atle Jensen (t.v.) og Pål Nielsen jobbet tett med Johannessen gjennom «Tre kæll». – Øivind har bidratt sterkt til å løfte dialekten vår, sier Nielsen. FOTO: Hermund L. Kjernli

Ambassadør

Sammen med Atle Jensen utgjorde han og Johannessen «Tre kæll» på 90- og starten av 2000-tallet, og spilte for fulle hus rundt om i fylket.

– Vi var nærmest samboere i garderoben til tider. Øivind var alltid proff og lett å jobbe med, selv om vi hadde våre diskusjoner. Han har bidratt sterkt til å løfte dialekten vår, og vært en fantastisk ambassadør for både Fredrikstad by og Østfold fylke, sier Nielsen.

Når han blir bedt om å trekke fram ett spesielt minne om Johannessen, peker han på evnen til å gjøre andres tekster til sitt eget.

– Vi var mange som skrev for ham, og jeg husker jeg alltid var veldig nervøs før Øivind skulle gå på scenen med det jeg hadde produsert. «Den kællen er modig», tenkte jeg. Han var sterk på scenen og fikk det aller meste til å funke, sier Nielsen med dyp respekt i stemmen.

«King Kong»

Artist Eldar Vågan var en av de siste som gjorde en større forestilling med Johannessen, da de fylte Tjuvholmen på Hamar med sitt sommershow for tre år siden.

– Da vi øvde var vi mye i Fredrikstad. Øivind kjente alle, og i løpet av kort tid ble også jeg kjent med mange nye mennesker. Vi som er i bransjen ønsker gjerne å stikke oss litt vekk, men sånn var ikke Øivind. Der var det ingen hemmeligheter, mimrer Vågan.

Vazelina Bilopphøggers-gitaristen ble først kjent med Johannessen på 70-tallet, gjennom hans karriere som Elvis-imitator under navnet «King Kong». Senere spilte de blant annet sammen i Brødrene Dal på 90-tallet.

– Øivind hadde mange talenter, og ikke minst var han en stor rockeentertainer, sikkert mye på grunn av tilhørigheten nær svenskegrensa. Han hadde selvfølgelig den selvironiske «Raymon»-karakteren som gjorde han veldig populær, men han kunne så mye mer, sier Vågan.

Som Johannessens andre kolleger og venner reagerer han på nyheten om komikerens bortgang med stor tristhet.

– Dette var en stusslig og overraskende melding å få en mandagsmorgen. Øivind var en god kamerat overfor alle han møtte, og det er mange som har mye å lære av måten han levde livet sitt på, fortsetter han.

– Showet vi gjorde sammen på Hamar og i Fredrikstad var noe vi hadde øvd inn over tid, og håpet å kunne spille sammen ved flere anledninger, men dessverre ble det ikke sånn, slutter Vågan.

Artist Eldar Vågan mener mange har mye å lære av Øivind Johannessens innstilling til livet. FOTO: Mode Steinkjer