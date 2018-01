Toget fikk hard medfart da det traff brøytebil

Fredrikstad24

Politiet meldte først på Twitter om at det var en personbil som var påkjørt ved en jernbaneovergang, men etter at en patrulje kom til stedet ble det klart at det var en brøytebil.

– Vi har fått opplyst at tre personer er skadd. To personer blir kjørt til legevakt, mens en person kjøres til sykehuset på Kalnes for undersøkelse, sier operasjonsleder Villy Meier i Øst politidistrikt til NRK.

Avsporing

Som følge av kollisjonen sporet toget av og fikk synlige skader. Klokken 23.38 meldte politiet at mellom 40 og 50 togpassasjerer ville bli transportert videre med buss.

– Østfoldbanen er onsdag morgen åpnet igjen, men vi må regne med noe saktekjøring, sier Bane Nors medievakt Kjell Bakken til NTB.

Motorstopp

Brøytebilen skal ha fått motorstopp på togsporet, og sjåføren kom seg ut og forsøkte å ringe Bane Nor for å varsle om hendelsen.

– Vi rakk ikke å videreformidle dette til toglederen før ulykken inntraff, sier Bakken.

(NTB/Dagsavisen)