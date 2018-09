Temperaturen har økt mest i Fredrikstad

Fredrikstad24

Analysen er gjennomført av det europeiske journalistnettverket EDJNet, melder Nettavisen.

Samtlige byer i Europa er varmere i det 21. århundre enn i det 20. århundre, lyder konklusjonen etter at væranalyser fra 1900 til 2017 er gjennomgått fra alle byene.

Flere nordiske og baltiske regioner, samt deler av Andalucía i Spania og Sørøst-Romania har ifølge rapporten allerede en snittemperatur i dette århundret som er 1,5 grader høyere enn i forrige århundre.

Øverst på lista er den svenske byen Kiruna, der snittemperaturen har økt med 3 grader sammenlignet med snittemperaturen i forrige århundre. På andreplass følger Fredrikstad – med nærliggende områder som Tønsberg og Moss – med samme temperaturøkning.

Antall dager med mer enn 22 grader i mer enn 24 timer har økt med 0,4 dager per år til 1,8 per år i Østfold-byen i denne perioden, ifølge rapporten. Samtidig har antallet kuldedager – med mer enn 1 minusgrad i mer enn et døgn – sunket fra 100,9 i forrige århundre til 55,9 dager per år siden tusenårsskiftet.

Neste norske by på lista er Bodø på 13. plass med en temperaturøkning på 2,3 grader og Oslo på 171. plass med en økning på 1,1 grad.

