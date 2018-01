Svensk avis: Tarik jages av AIK

Fredrikstad24

Det melder svenske Expressen, som mener å vite at Tarik står øverst på den svenske toppklubbens ønskeliste foran 2018-sesongen, som AIK åpner hjemme mot nyopprykkede Dalkurd 2. april.

Klubben skal allerede ha gjort et første framstøt mot Olympiakos-spilleren, som for tiden er på utlån til aserbajdsjanske Qarabag, hvor han har fått oppfylt guttedrømmen om spill i Champions League før jul.

Expressen melder at AIK sjekker muligheten for å kjøpe Elyounoussi ut av kontrakten med grekerne, men at klubben også åpner for en låneavtale til å begynne med.