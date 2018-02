Fredrikstad24

Torsdag kveld er det premiere på «Ælva våres» på City Scene i Fredrikstad – det lokalhistoriske musikkteaterstykket som tar for seg betydningen av Glommas siste kilometer gjennom årenes løp.

– Vi er fornøyde med forhåndssalget, og har allerede satt opp en ekstraforestilling. Det betyr ikke at de andre kveldene er utsolgt, og det er først etter premieren vi vil se om det tar av. Det er et millionbudsjett på oppsetningen, så vi er nødt til å selge godt, men det har vi et godt håp om å gjøre, forteller Jens O. Simensen.

Overraskende respons

Han har skrevet stykket sammen med sin faste parhest Hans Petter Thøgersen, mens Svein Gundersen står for musikken.

– Vi har vært gjennom en intens prøveperiode de siste ukene, og er der vi skal være. Samtidig er det alltid spenning knyttet til det å sette opp et nytt og originalskrevet stykke.

Allerede tirsdag ble det gjennomført en snikpremiere foran et publikum på 100 personer, og Simensen er tilfreds med tilbakemeldingene så langt.

– Når vi skriver et slikt manus danner vi oss tanker om hvor publikum kommer til å le, og nesten hver gang kommer den beste responsen på helt andre steder enn vi hadde sett for oss.

Hovedrollebytte

– Vi legger hodet på blokka hver gang, og så langt har vi hodet i behold, ler forfatteren.

Inngangen til premieren har ikke vært helt knirkefri. For bare noen uker siden måtte Bjørnar Spydevold – som skulle fylle hovedrollen som ferjeføreren – kaste inn håndkleet med en prolaps i ryggen.

Men karene bak forestillingen lar ikke dette vippe dem av pinnen.

– Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt med Bjørnar, men Morten Larsen som har steppet inn har en kraftfull stemme, og kommer til å gjøre en ypperlig jobb, fastslår Simensen.

Håper på utenbys besøk

Han mener den lokalhistoriske interessen er stor i Plankebyen, og at forholdene derfor ligger godt til rette for en ny suksessoppsetning.

– Det er bare å se på det store antallet lokalhistoriske bøker som produseres, og den interessen både de og teaterforestillinger genererer.

– Dette er en ny superpatriotisk forestilling for dem som liker «ælva», byen og historien rundt – med et mål om å hylle, underholde og gi ny kunnskap. Basert på de tilbakemeldingene vi har fått så langt virker det som vi har truffet godt. Samtidig er den ikke så patriotisk at du må være fra Fredrikstad for å la deg engasjere, og vi håper å tiltrekke oss både sarpinger, mossinger og haldensere.