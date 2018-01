Fredrikstad24

Da saken var oppe i Fredrikstad tingrett, sto mannen tiltalt for å ha benyttet bankkortet til kvinnen han hjalp med ulike tjenester – til å ha stjålet nesten 700.000 kroner over en periode på fire og et halvt år.

Ifølge dommen, skal mannen ha begynt å løpe ærender for den eldre kvinnen etter at hun mistet mannen sin i 2010. Samtidig skal det fra sommeren 2010 til desember 2013 ha blitt tatt ut minst 600.000 kroner fra kvinnens kontoer som hun selv mener å ikke stå bak.

Trakk tilståelse

Tyveriene ble første gang anmeldt i desember 2013, men henlagt. Uttakene fra kvinnens kontoer skal ha blitt gjenopptatt i desember 2014 og fortsatt fram til sommeren 2015. Da fikk kvinnen hjelp til å levere en ny anmeldelse til politiet, og det var denne anmeldelsen som etter hvert rettet mistanke mot mannen som hadde løpt ærender for henne.

I et avhør i juli 2016 erkjente han å ha stjålet over 200.000 kroner fra kvinnens bankkontoer. Tilståelsen ble senere trukket. Mannen hevdet å ha blitt utsatt for press fra politiet og å ha oppgitt disse opplysningene for å slippe unna avhøret.

Basert på vitneforklaringer fra den fornærmede kvinnen og en venn av henne, mener tingretten det er bevist at den tiltalte mannen «ved en rekke anledninger har tatt ut kontanter fra NNs bankkonti ved urettmessig bruk av hennes bankkort og PIN-kode».

Slipper å sone

I dommen legges det også vekt på den tiltalte mannens tidligere tilståelse, og at han den gang også forklarte hvor uttakene var blitt gjort – uten at politiet ga ham opplysningene.

Retten anser det skjerpende at mannen har utnyttet tilliten til en sårbar eldre kvinne, og at han i 2012 ble bøtelagt for tilsvarende tyveri fra en annen eldre kvinne. Samtidig anses det formildende at saken har tatt lang tid å etterforske. Mannen er dømt til fire måneders betinget fengsel, og til å betale tilbake snaut 200.000 kroner.

Ikke enig

Aktor Nils Vegard antyder at påtalemyndigheten mener dommen er for mild.

– Vi anser det bevist at det er blitt bedratt for et betydelig større beløp enn retten har funnet bevis for, sier Vegard.

Det er likevel tvilsomt om de vil anke dommen.

– Ja, med mindre motparten anker. Da kan det være aktuelt å komme med en såkalt motanke, sier politiadvokaten.

Mannens forsvarer, advokat Johannes Bakkevig, opplyser at klienten hans foreløpig ikke har tatt stilling til ankespørsmålet.

– Han er glad for at dommen ligger på et vesentlig lavere beløp enn aktors påstand, men han fastholder at han ikke er skyldig, sier Bakkevig.