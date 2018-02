Fredrikstad24

– Det har gått unna nå, og vi kommer til å fortsette å produsere snø, begynne å fordele den og preppe løyper utover uka. Det er mange som begynner å bli utkjørt, for det har vært flere våkenetter nå som vi fikk en ny kuldeperiode, forteller leder for byggekomiteen i Fredrikstad skiklubb (FSK), Per Stenseth.

I den velkjente, lokalpatriotiske sangen heter det at «Sommer’n er herlig i Fredrikstad» – men nå som kunstsnøanlegget er rundt hjørnet kan statusen som sommerby få konkurranse fra mer vinterlig hold.

– Det vi har opplevd fra skiklubbens side er at så fort det er skiføre, så er det kø i løypene. Interessen lever selv om vi ikke har vært bortskjemt med snørike vintre, og langrennssporten sitter dypt i folkesjela her nede også, sier Stenseth.

Dugnadsdrevet

Og selv om en helst ikke skal verken tælle eller vele for mye i den nye løypetraseen, forsikrer Stenseth at anlegget blir allment tilgjengelig.

– Det blir åpent for alle, så det blir ingen restriksjoner bortsett fra når vi skal arrangere renn. Det eneste folk må tenke på er å følge spillereglene og ikke tråkke for mye rundt til fots i sporene, men det regner vi med skal gå greit.

– Traseen blir på 1.500 meter, så det er ikke av de lengste løypene. Men det som er viktigere er at det blir en variert trasé sammenlignet med andre anlegg i området, og at man også kan gå ulike varianter. Den lengste har flere krevende partier, mens de andre har en litt enklere profil, utdyper Stenseth.

Fredrikstad skiarena har en prislapp på rundt 20 millioner kroner, og på toppen av dette kommer utallige dugnadstimer lagt ned av ivrige ildsjeler.

– Særlig den siste tida har vi holdt på alle netter, og det er en rekke frivillige og andre bidragsytere som har lagt ned en stor innsats over tid for å få dette anlegget på plass og på beina. Det er mange som fortjener en klapp på skuldra for den jobben de har gjort, fastslår Stenseth.

«Ingen aktivitet»

Mangeårig FSK-ildsjel Knut Norum er en av dem Dagsavisen møter når det nye anlegget skal tas nærmere i øyesyn. Han har kjørt opp mil på mil med skispor i både Fredrikstadmarka og på Sjusjøen i en årrekke, og kan skrive under på at hjembyen ikke akkurat er bortskjemt med snørike vintre.

– Da vi hadde 100-års jubileum ga vi ut en bok som også inneholdt diagrammer på snøforholdene i Fredrikstadmarka. De første årene etter at klubben startet var det bart, så da sto det «ingen aktivitet» i protokollen.

– På de 100 årene har vi hatt rundt 30 bra skivintre, 30 med middels og 40 år med ikke noe. Det er statistikken vi lever og sliter med, men derfor er dette kommet for å bli, sier Norum om skiarenaen som straks er klar.

Han mener den blir et kjærkomment tilskudd for lokalbefolkningen, og har også et håp om at framtidens store skistjerner fra Østfold skal kunne skryte av at de la grunnlaget i skogholtet ved Veum

– Det vil bety veldig mye for skiklubben og interessen, ikke minst for barn og ungdom. Vi håper vi skal rekruttere flere og lære de å gå på ski, og kanskje vi etter hvert får noen ordentlig gode skiløpere ut av det.

– Vi trenger ikke dra lenger enn til Trøsken og se på en som heter Jørgen Lippert (tok nylig fire medaljer i junior-VM, journ.anm.), han trådde sine barnesko på kunstsnøanlegget der. Det er det vi håper å få til her også, men da må vi få i gang snøkanonene allerede ved juletider, sier Norum.

Yrende skimiljø

Både han og lederen for byggekomiteen kan fortelle at det allerede gror godt i det lokale langrennsmiljøet.

– Vi har en bra skigruppe, og deltok faktisk i NM med to stafettlag bestående av juniorer. Det er første gang siden 1971 at vi i det hele tatt har klart å stille på NM-stafetten. Østfold har dratt fram flere gode utøvere mot alle odds, men vi er avhengig av anlegg som dette for å kunne tilby stabile skiforhold lokalt, sier Per Stenseth.

Og tanken bak Fredrikstad skiarena er nettopp å kunne gi en mulighet til å ta sine første stavtak i nærmiljøet.

– Det viktigste med dette anlegget er at barn og unge skal få anledning til å bygge opp grunnleggende skiferdigheter – et folkehelsetiltak, og at den lokale skiklubben får mulighet til å trene på snø uten å måtte dra så langt. Det er selvfølgelig også ønskelig å få litt blest rundt anlegget med noen renn hvor vi kan tiltrekke oss gode utøvere, men det kommer i andre rekke, sier prosjektlederen.

Allerede til helgen braker det løs med åpningsrenn – akkurat nok tid til å få løypene klare. Men når snøen først er på plass, skal den bli liggende en stund.

– Vi skal ha et barneskirenn allerede på søndag, og så blir det klubbmesterskap på mandag. Når vi har fått kjørt ut all snøen og preppet løypene skal det bli gode forhold fram til godt ut i mars, og forhåpentligvis til og med påsken hvis det ikke kommer for mye mildværsperioder, forteller Stenseth.

Skiskole

Han innrømmer at det har vært tidvis krevende å få god glid og feste på anleggsarbeidet, men håper at de nå har klart å komme seg over kneika.

– Vi sliter litt med at det er provisoriske løsninger på snøproduksjonen foreløpig, så det blir bra når vi får anlegget ordentlig på plass, forhåpentligvis til neste vinter, sier Stenseth.

Til sommeren setter de også i gang med neste fase, nemlig asfaltering for rulleskianlegg. Skiklubben har tro på at det vil bli vel så viktig som kunstsnøen på vinterstid.

– Det gir muligheter for å gå på rulleski i tryggere omgivelser, og det håper vi å ha ferdig asfaltert til skolestart. Det ser lyst ut, men vi er avhengig av å få god bistand også på den biten, for vi har ikke ubegrenset med midler, sier lederen for byggekomiteen.

Han håper nå at den nye skiarenaen skal bli en yndet tumleplass for byens yngre garde, selv om det ikke akkurat er en femmilstrasé de har bygd.

– Mange vil nok fortsette å reise bort for å få langturene, men da stiller de kanskje bedre forberedt fordi de har fått de grunnleggende ferdighetene lokalt. Derfor kommer vi også til å satse mer på skiskole når anlegget er oppe og går, tidligere har jo snøen forsvunnet før vi har rukket å komme i gang.

– Skolene og barnehagene må også kjenne sin besøkelsestid og hive seg rundt, de er velkommen fra og med den kommende uka, oppfordrer Stenseth.