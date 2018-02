Snusprodusent tapte ankesak om nøytrale snusbokser

Fredrikstad24

1. juli i fjor besluttet regjeringen at alle tobakks- og snusprodukter skal ha nøytral emballasje. Tobakksprodusentene fikk en frist på ett år med å få på plass ny emballasje som ikke skal virke forlokkende.

Swedish Match saksøkte staten blant annet fordi selskapet mener at endringene i tobakksskadeloven er i strid med EØS-avtalen. Snusprodusenten krevde at den nye loven ble satt til side, men tapte saken da Oslo byfogdembete i november i fjor slo fast at loven er gyldig.

Borgarting lagmannsrett har nå behandlet ankesaken og kom i forrige uke fram til at snusprodusentens anke skal forkastes.

FAKTA: Nordmenns snus- og røykevaner i 2017

Noen utvalgte tall fra SSBs statistikk over nordmenns tobakksvaner i 2017.

* 11 prosent i alderen 16–74 år røyker daglig, mens 12 prosent snuser daglig.

* I 2008 og 2009 var andelen 21 prosent for røyk og 6 prosent for snus.

* 12 prosent av mennene og 10 prosent av kvinnene røyker daglig.

* 17 prosent av mennene og 6 prosent av kvinnene snuser daglig.

* 16 prosent av menn og kvinner mellom 55 og 64 år røyker daglig.

* 14 prosent av menn og 10 prosent av kvinner mellom 35 og 44 år røyker daglig.

* 32 prosent av menn og 12 prosent av kvinner mellom 25 og 34 år snuser daglig.

(©NTB)