Fredrikstad24

Periodevis full storm langs deler av Østfold-kysten fredag, og sterk vind de siste dagene har gjort livet tøft for dem som til vanlig er oppe på vingene.

– Under slike forhold blir alltid en del sjøfugler, som havhest, havsule, krykkje og diverse alkefugler tatt av vinden og havner følgelig langt inn på tørt land, villfarne og utmattede. For noen vil påkjenningen være så stor at de stryker med, mens det for andre finnes en sjanse til å overleve dersom de får litt hjelp, sier fuglekjenner Bjørn Frostad, som oppfordrer folk til å følge ekstra godt med i disse dager.

– Sjøfugl trives best et stykke ute på havet, men sterk pålandsvind driver dem mot land. Det skjer hvert år og er litt av naturens gang.

Plast i magen

Mange av sjøfuglene er i utgangspunktet svakere enn de ville vært uten forurensingen og matmangelen i havet. For eksempel har 95 prosent av alle havhester plast i magen, og sliter følgelig med fordøyelsen, som til slutt stopper opp. Slik er det blitt av menneskelig påvirkning. Da er det rett og rimelig å forsøke å hjelpe. Sjøfuglene blir stadig færre, påpeker han.

Frostad er engasjert i Norsk Ornitologisk Forening Østfold (NOF). Han leder også Akerøya Ornitologiske Stasjon, en forskningsstasjon på Hvaler drevet på ideell basis. Der driver de jevnlig ringmerking og registrering av trekkfugler og hekkeaktivitet.

– Når sjøfuglene blir for svake og utmattede, lander de gjerne på store, åpne plasser, som fotballbaner og parkeringsplasser. Der blir de liggende passive, energiløse og vente på bedre tider – ofte utsatt for andre farer, forteller Frostad.

– Greie å fange

– Får du øye på en fugl som virker utmattet, ring meg gjerne for råd om hva du kan gjøre. Ofte trenger de både mat og vann, og vil ha godt av å hvile i rolige omgivelser. Noen vil det derimot være best å sjøsette igjen så raskt som mulig. Alker er vanskelige å fôre. De spyr ofte opp maten igjen hvis de blir tvangsfôret. Måker og havsuler derimot, er lettere å fôre. De kan det lønne seg å ha inne til pleie i noen dager, så de blir så sterke som mulig.

– Hvordan går man fram?

– Som utmattede er de som regel passive og det går ganske greit å få tak i dem. Legg fuglen i en pappeske og ta den med inn. Skal du fange en havsule, er det lurt å ta på hansker og være forsiktig. Den har et kraftig nebb og går ikke av veien for å hakke ut øynene dine. Du kan også ringe meg eller en annen fuglekyndig, oppfordrer Frostad, som gjerne rykker ut for å hente fugler langs hele Østfoldkysten.

Lomvi i skolegård i Oslo

Ved Fuglevakten, en vakttelefon drevet av NOF, får de om lag 1.200 telefoner i året med alle slags henvendelser om skadet fugl. NOF, med nær 10.000 medlemmer i hele Norge, har ikke tall på hvor mange sjøfugler de hjelper, men organisasjonskonsulent Morten Ree har flere eksempler på hvor langt bort fra sitt rette element fuglene kan havne når uværet herjer.

– For et par dager siden fikk vi varsel om en lomvi, som var tatt av vinden og havnet i en skolegård i Oslo. En gang ble det funnet en alkekonge helt inne på Røros, og alle dem som havner i skogen blir revemat og går under radaren vår. Mjøsa vil nok få et tilsig av sjøfugl i høst, forde de søker seg til vann. De vil kunne leve der helt til isen leggger seg, De må til saltvann, understreker Ree.