Redusert vekst i personbiltrafikken i Nedre Glomma

Fredrikstad24

Ferske tall fra trafikkregisteringspunktene i Nedre Glomma viser en vekst i personbiltrafikken på 1,6 prosent fra 2016-2017. Fordelt på de fire siste årene, med statlige belønningsmidler, er veksten i snitt på 0,4 prosent per år. Om økningen i trafikken fra E6 tas vekk, er nullvekstmålet nådd, opplyser ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad samt fylkesordføreren i en pressemelding.

Flere tiltak

- Veksten fra 2013 til 2017 er langt lavere enn tidligere, men vi er altså ikke i mål. Gjennom belønningsavtalen med staten har vi forpliktet oss til et mål om nullvekst i personbiltrafikken i samme periode 2013 til 17, sier fylkesordfører Ole Haabeth, Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård og Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (alle Ap).

De trøster seg, tross økningen det siste året og fortsatt uten å oppnå målet, med at veksten i fireårsperioden er redusert. Og de ser muligheter for å komme nærmere målet.

- Gjennom å fortsette arbeidet med å legge til rette for buss, ferje, syklister og gående, håper vi at flere kan la bilen stå, at køene blir kortere og framkommeligheten bedre, sier de tre.

Flere busspassasjerer

Da avtalen om statlige belønningsmidler ble inngått i 2013, lå årlig trafikkvekst på 2-3 prosent. I 2014 viste målingene en mer dempet vekst på 1,1 prosent, i 2015 var veksten ytterligere redusert til 0,9 prosent, i 2016 ble det registrert en nedgang på 2 prosent før det altså kom en ny økning på 1,6 prosent i fjor.

Antall busspassasjerer på Glommaringen fortsetter å øke, og har i 2017 økt med 3 prosent. Høsten 2016 passerte byferja i Fredrikstad én million passasjerer, og den har økt med ytterligere åtte prosent i 2017.

Utelater E6

Ordførerkollegene mener vi ville sett en større effekt på trafikktallene også hvis bomringen rundt Fredrikstad hadde åpnet som planlagt i fjor høst.

Dessuten er det slik at E6-trafikken trekker opp snittet blant de totalt 14 tellepunktene i Sarpsborg og Fredrikstad.

- Tiltak for å redusere personbiltrafikken på E6 rår vi lokalt i begrenset grad over, sier de tre.

- Hvis vi tar tallene fra E6 vekk fra beregningen, ser vi en reduksjon i personbiltrafikken i resten av Nedre Glomma på 0,8 prosent i fireårsperioden, påpeker de.

I forhandlingene om en ny byvekstavtale vil ikke gjennomgangstrafikken på E6 være med i beregningene for oppfølging av nullvekstmålet i Nedre Glomma.