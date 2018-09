IDD KIRKE: Stadsingeniør Gustav Blom Kielland frarådet restaurering av Idd kirke etter jordskjelvet i 1904. Skadene var så store at han mente at veggene litt etter litt ville sprenges fra hverandre og brytes ned. Men etter halvannets års debatt, bestemte Herredsstyret at kirken skulle restaureres.