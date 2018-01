Maria fra Fredrikstad ny AUF-leder i Østfold

Fredrikstad24

Imrik ble valgt til ny fylkesleder for de 590 medlemmene i Østfold AUF, da fylkeslaget avholdt sitt årsmøte 27. januar.

Imrik gikk nylig av som leder i Fredrikstad AUF og tar nå over som fylkesleder etter Petra Brinch fra Askim.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for tilliten, og ser fram til å samarbeide med det nye fylkesstyret. I år er det landsmøte i AUF og jeg gleder meg til å jobbe for å få gjennomslag for Østfold AUFs politikk, sier Imrik i en pressemelding.

Det nye fylkesstyret består for øvrig av følgende:

Politisk nestleder: Fredrik Kveseth, Fredrikstad

Organisatorisk nestleder: Sofie Thelin, Moss

Skole- og arbeidsansvarlig: Hannah Skjolden, Askim og omegn

Miljø- og klimaansvarlig: Mathias Moen Johansen, Moss

Internasjonalt ansvarlig: Simon Appelberg Laabak, Fredrikstad

Likestilling- og inkluderingsansvarlig: Henriette Skauen, Fredrikstad

Styremedlem: Ida Mosbye, Sarpsborg