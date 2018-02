Lover bot og bedring ved passkontoret

Fredrikstad24

– Jeg forsøkte å bestille time på nett i en ukes tid, uten hell. Da jeg kontaktet politiet på telefon fikk jeg beskjed om at nettbestilling var eneste mulighet, og at det dessverre var 50 dagers ventetid, sier Marlyn Smørsgård fra Fredrikstad.

Og hun er ikke alene om å streve med å skaffe nytt pass ved Østfold-politiets felles passkontor i Råde. Dagsavisen Østfold har fått flere henvendelser om at det den siste tida har vært nærmest umulig å få time, selv om det altså legges ut for 50 dager av gangen.

– Jeg har foreløpig ikke vært oppe på natta for å bestille, men vurderer det nå, siden det virker som eneste løsning, sier Smørsgård.

Rives vekk

Nye timer legges nemlig ut klokken 00.30 hver dag, men disse rives bort på kort tid.

– Jeg er ikke forbanna, men syns det er altfor lang ventetid. Vanligvis er jeg ikke den som er ute i god tid, men nå er det flaks at jeg ikke ventet til mai, for da hadde jeg kanskje ikke kommet meg på ferie, sier Smørsgård.

Da passutstedelse i daværende Østfold politidistrikt ble samlet i Råde i 2014 var målet å sikre bedre kvalitet på tjenesten og raskere ekspedering.

Seksjonssjef Heidi Vinsrud ved forvaltningsseksjonen i Øst politidistrikt forstår at publikum nå reagerer.

– Situasjonen vi har hatt den siste tida er ikke akseptabel, og det er bare å beklage på det sterkeste, sier Vinsrud.

Oppbemanner

Hun forklarer at en stor del av årsaken er underbemanning over tid, men at dette nå er i ferd med å løse seg.

– Nå har vi fått inn en ny medarbeider, og det kommer ytterligere tre i mars. Disse trenger selvsagt opplæring, men vi håper å få ned etterslepet om ikke lenge.

– Før påske vil situasjonen trolig være bedre for både oss og de hundrevis som har ventet lenge på ledig passtime, sier Vinsrud.

Samtidig understreker hun at man må tåle noe ventetid også i framtida.

– Ved kontoret her i Råde utsteder vi opp mot 35.000 pass per år, og vi øker med rundt ti prosent i året. Det er ganske mye, og da har vi verken mulighet til å åpne for drop-in eller å gi passtime på dagen.

– Bra til slutt

Også i Askim og Ski er det lang passkø. Nå jobbes det både med å få på plass ny IKT-løsning og stabilt høy bemanning.

– Det er nok samme situasjonen der, en blanding mellom høyere trykk og lite kapasitet. Men både i Råde, Ski og Lillestrøm – de store passkontorene i distriktet – planlegger vi nå for høysesong og å få inn ferievikarer.

– I starten av 2019 vil det også komme et nytt bookingsystem, som vil gi bedre publikumsservice, sier Vinsrud.

Marlyn Smørsgård er positiv til signalene fra politiet.

– Jeg forstår at det ikke er hvem som helst som kan gi ut et nytt pass. Nå håper jeg at det snart ordner seg, så blir det nok bra til slutt.