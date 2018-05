Fredrikstad24

Et slik forbud har nemlig ikke vært drøftet i 17. mai komiteen på Hvaler, forteller leder Wiggo Sørlien.

– Vi har ikke tatt stilling til det, og har derfor ikke fattet noe vedtak, men jeg ser nå at vi kanskje burde gjort det. Hovedfokuset til komiteen har i år vært å få på plass en sikkerhetsplan, forteller han.

Etter at Dagsavisen tok kontakt, fortalte Sørlien at de ville se om de klarer å få på plass et forbud innen 17. mai i år likevel.

– Meg bekjent har det ikke kommet noen søknader om å få selge heliumballonger, og i fjor tror jeg heller ikke det var noe salg her ute, men jeg skal undersøke saken, sier komitélederen.

Bør lære av Fredrikstad

At Hvaler ikke har innført noe forbud overrasker Camilla Sørensen Eidsvold, leder av 17. mai komiteen i Fredrikstad.

– Hæ!?, er hennes umiddelbare reaksjon.

– Nå skal ikke jeg belære hva andre kommuner skal gjøre og ikke gjøre, men Hvaler er tross alt en viktig kommune når det kommer til marin forsøpling, med sitt naturreservat. De burde virkelig være kommunen som sender stafettpinnen videre til oss, og ikke motsatt, legger hun til etter å ha fått summet seg litt.

– Har ikke tro på forbud

I år er det første gang Fredrikstad har forbudt heliumballonger på 17. mai. De har også forbudt salg av vanlige plastballonger på nasjonaldagen.

– Vi ser på tellinger av søppel fra Akerøy fort at heliumballonger og vanlige ballonger er et kjempeproblem. Mange av dem kommer sikkert fra Fredrikstad. Derfor har vi forbudt dem. At Hvaler ikke har gjort det samme overrasker meg virkelig, sier hun.

– Jeg har ikke noe tro på forbud. Jeg har mer tro på å få folk til å forstå at all type kunstig stoff forurenser naturen vår. Det må heller være holdningsskapende arbeid vi driver med, sier Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge.