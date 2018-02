Fredrikstad24

– De har ikke tenkt på ringvirkningene. Det første en barnefamilie ser etter når de skal på visning er nærhet til skole, barnehage og butikker. Når en skole legges ned blir det mindre attraktivt for barnefamilier, og da forsvinner også etter hvert barnehage og lokal næring her ute. Det blir færre folk, og et rent pensjonistparadis, sier Øystein Araldsen i aksjonsgruppen for bevaring av barneskolene på Vesterøy og Kirkøy.

Rett før jul vedtok kommunestyret i Hvaler å bygge ny barneskole i tilknytning til ungdomsskolen på Rød på Asmaløy, og legge ned de to 1 til 7-skolene Åttekanten på Vesterøy og Floren på Kirkøy.

– Mistet tilliten

Dette til tross for at kommunestyret senest i 2015 vedtok å opprettholde dagens skolestruktur med to barneskoler og en ungdomsskole, og i 2016 å rehabilitere alle de tre skolene i kommunen.

– En side er at kommunen ikke har fulgt lover og regler i prosessen. En annen er at vi som innbyggere skal kunne ha tillit til at administrasjonen og rådmannen håndterer denne typen saker på lovlig vis. Det har vi ikke lenger, sier Araldsen.

Skolestrukturen på Hvaler har vært en betent sak i flere år, og etter flere forslag om å legge ned Floren og Åttekanten ble det til slutt politisk flertall for dette på tampen av 2017.

– De snikinnførte dette vedtaket rett før jul, på tvers av tidligere vedtak, uten noen form for involvering eller informasjon til lokalsamfunnet. I desember har folk annet å stri med, så dette kom som et stort sjokk på oss. Her vedtar de å legge ned to skoler – en ganske stor sak som berører alle i samfunnet her ute, sier Araldsen.

Bredt engasjement

Aksjonsgruppen ble dannet kort tid etter vedtaket om felles 1 til 10-skole på Rød, og medlemmene forteller om stort engasjement.

– Vi har hittil samlet inn over 600 underskrifter. Det er ikke bare barneforeldre eller de som har unger på skolen her, vi merker engasjement fra pensjonister i 70-80-årsalderen, forteller Araldsen.

– Vi har flere i aksjonsgruppen fra Kirkøy også, og det er enkelte familier på småøyene utenfor som vil få enda lenger vei til skole hvis dette blir gjennomført, så vi føler det betyr mye i hele kommunen, supplerer Marianne Østby.

De understreker samtidig at det ikke først og fremst er avstanden til en ny skole som er avgjørende.

– Det går på det å ha et levende nærmiljø, og ikke på den bussturen barna må kjøre hit og dit. Jeg traff flere pensjonister da jeg var ute og samlet inn underskrifter, og de sa at hvis det blir mer stille her ute så vil heller ikke de bo her, sier Elisabeth Livendahl.

– Kasteballer

Nå har aksjonsgruppen alliert seg med Landslaget for nærmiljøskoler (LUFS), som har sendt klaget inn vedtaket om å endre skolestrukturen til Fylkesmannen i Østfold.

– Her ser vi at Hvaler kommune ikke har orden på kommuneplanen sin, og det åpner dørene for en tilfeldig forvaltning som skifter med tanke på hvem som sitter i administrasjonen eller politiske posisjoner. Barnefamilier skal ikke være prisgitt noen få stemmers overvekt i skolestruktursaker, fastslår rådgiver Torodd Fagerheim i LUFS.

Han begrunner klagen blant annet med at kommunen ikke nevner skolestruktur i samfunnsdelen av kommuneplanen sin, at Hvaler har en forskrift fra 2005 som sier at det skal være to barneskoler og en ungdomsskole – og at opplæringslovens særegne krav i saker som gjelder skolenedleggelser ikke er fulgt.

– Kort og godt har foreldre og barn på Hvaler blitt behandlet som kasteballer. Poenget er ikke at vi ikke skal forandre oss, men at det skal skje i et langsiktig perspektiv slik at folk føler seg forutsigbart og rettferdig behandlet, sier Fagerheim.

Tror på medhold

På bakgrunn av dette ber LUFS om at Fylkesmannen kjenner vedtaket ugyldig, og samtidig stopper byggeprosessen for ny barneskole på Rød inntil klagen er ferdigbehandlet.

– Jeg håper og tror vi får medhold, og at politikerne selv skal se at de må stoppe saken og ta et steg tilbake, sier Fagerheim.

Også aksjonsgruppen har tro på å vinne fram, og tar saken videre til departementet dersom Fylkesmannen avviser klagen.

– Vi kommer til å kjempe hardt for å bli hørt, og gir oss ikke før vedtaket blir ugyldiggjort og kommunen går videre med det opprinnelige vedtaket om å ruste opp dagens skoler, sier Marianne Østby.

– Jeg syns det er rart om de velger å ikke ta oss på alvor. Det er drøyt 3.600 stemmeberettigede på Hvaler, så vi er 17 prosent som har skrevet under på oppropet. Det kan de ikke bare velge å skyve til side, sier Øystein Araldsen.

– Godt belyst over flere år

– Det er gjennomført en omfattende utredning som viser mulighetsrommet en ny skole gir for barna, mulige byggetekniske løsninger for en ny skole, og forventninger til økonomiske besparelser. Denne ligger til grunn for forslaget til vedtak, skriver rådmann Dag Willien Eriksen i en e-post.

Han ønsker foreløpig ikke å kommentere klagen LUFS har sendt inn til Fylkesmannen, men har følgende svar på kritikken fra aksjonsgruppen.

– Man har sett på mange mulige løsninger for hvordan vi best kan ivareta barna på Hvaler. Vi anser at saken over flere år har vært godt belyst i politiske saker, folkemøter og media.

Lover ikke behandling

Willien Eriksen peker på at det er kommunens framtidige økonomi, erfaringer fra lignende prosjekter og hensynet til barnas læringsmiljø som ble lagt til grunn for vedtaket.

Direktør ved juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Østfold, Katrine Bjørnstad, opplyser at klagen fra LUFS vil bli behandlet innen tre måneder. Men hun kan ikke love at de faktisk vil gå inn og vurdere lovligheten i vedtaket.

– Kommuneloven tilsier at listen for å gå inn på eget initiativ når noen utenfor kommunestyret klager er høy, og vi må derfor vurdere om det er noe åpenbart feil som gjør at vi vil se nærmere på saken, sier Bjørnstad.

– Spent

Fungerende ordfører på Hvaler, Kim Erik Ballovarre, har liten tro på at klagen får medhold.

– Jeg mener Hvaler kommune har gjort et lovlig vedtak, og at det har vært varslet godt om at saken skulle komme på sakskartet. Det blir spennende å se hva utfallet blir, men hvis de mener vi har gjort feil skaper det en presedens på at alle gamle planer skal være gjeldende, og da blir vi bundet på hender og føtter.

Dersom vedtaket blir stående er det foreløpig uvisst hva som skal skje med Åttekanten og Floren skoler.

– Det jeg vet er at kommunen ikke har råd til å drive særlig utviklingsvirksomhet. Neste steg er at vi har bestilt en sak fra administrasjonen om mulig etterbruk, men det eneste som er sikkert er at gymsalen ved Floren fortsatt skal brukes som samfunnshus.