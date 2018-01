Fredrikstad24

– Først og fremst skal man gi honnør til Sarpsborg for det gode arbeidet som har blitt gjort, det er bunnsolid. Så tenker jeg at Fredrikstad nå må ta den tiden vi trenger for å bygge opp en sterk organisasjon og kultur, som gjør at man etterhvert kommer opp på et høyt nivå, sier Per-Mathias Høgmo.

Han har nettopp sett laget sitt tape 4-0 mot sin argeste rival i en treningskamp på Sarpsborg stadion, men tar seg likevel tid til å rose Sarpsborg 08s reise.

– Sarpsborg har etablert en veldig sterk kultur med en god økonomisk base, som gjør de i stand til å kjøpe spillere på høyt nivå. De har mange dyktige ledere og trenere, og har nok etablert seg i toppen av norsk fotball, sier den tidligere landslagssjefen.

– Har en jobb å gjøre

4-0 ble resultatet i tirsdagens utgave av Nedre Glomma-derbyet, som følge av to 08-scoringer i begge omganger. Sarpingenes hovedtrener Geir Bakke kommer med noen velmenende råd til naboene i sørvest.

– Jeg syns de strukturelt sett henger ganske bra med i perioder, men de må nok få tak i noen ledertyper slik jeg ser det utenfra. Nå skal ikke jeg blande meg så mye bort i den jobben de gjør i Fredrikstad, men jeg kjenner jo teamet deres ganske godt og de har en jobb å gjøre.

– Man får ikke tryllet, og de må ut og hente tre-fire profiler, enkelt og greit, fastslår Bakke.

Selv har han og sportssjef Thomas Berntsen vært aktive på overgangsmarkedet den siste tiden. Først med storsalgene av Krepin Diatta og Sigurd Rosted – før midtstopperne Bjørn Inge Utvik og Orri Sigurdur Omarsson samt den danske spissen Ronnie Schwartz har kommet inn.

Øvre halvdel

De to sistnevnte fikk også spilletid mot FFK, og gjorde sakene sine greit.

– Vi begynner å nærme oss slutten nå, vi er nesten i mål om vi ikke allerede er det, sier Bakke om spillerlogistikken fram mot seriestart.

Han er likevel klar over at det er en stor oppgave som ligger foran klubben når de skal forsøke å følge opp fjorårets medalje i både eliteserien og cupen.

– Vi har mistet tre gode spillere i løpet av et halvt år – Trondsen, Diatta og Rosted, så vi skal få de nye spillerne til å funke. Vi vet vi har mange konkurrenter, og at det er en liten hype i fotball-Norge igjen, der det brukes penger og satses hardt rundt omkring.

– Vi får fortsette å jobbe på den måten vi jobber, og så har vi lyst til å henge med på øvre halvdel. Det bør vi ha som ambisjon, sier Bakke.

Søker kvalitet

I Plankebyen derimot, er man langt fra ferdig med å sette spillertroppen foran seriestart om snaue tre måneder. Per-Mathias Høgmo lar ikke det stresse ham, men erkjenner at det er en del som mangler.

– Vi skal ha i alle fall fire kvalitetsspillere inn i troppen vår, konkluderer den ferske FFK-treneren.