– Har fra sikre kilder at Fredrikstad-folk ikke er til å stole på

Hvem: Einar Busterud (64).

Hva: Ordfører i Hamar.

Aktuell: Innlandsbyen kjempet med nebb og klør for å bli Donald-byen og få sin egen tegneserie, men tapte så det kvakk på målstreken for Fredrikstad. Onde tunger ved Mjøsa har beskyldt landkrabbene nede ved elvemunningen for stemmejuks, noe Donald-sjefen har avvist.

Hvordan takler du at Hahahamar glapp til fordel for Fjærdrikstad?

– Jeg måtte ut i skiløypene en tur, og regner med å stoppe først etter pub til pub-runden under vinterfestivalen her til helgen. Det er alltid ergerlig å tape, men etter å ha sett hvordan ordføreren i Donald-byen blir seende ut er det vel egentlig ikke noe tap at dette går over i historien.

Hvordan ville det vært positivt for Hamar å vinne?

– All PR er god PR, og det er alltid artig å ha litt å le av – også oss selv. Men noen reiselivseffekt har jeg ingen tro på.

Da fikk dere kanskje mer gratis fra byens beryktede stupetårn?

– Ja, ifølge ryktene har Ylvis-serien «Stories of Norway», der stupetårnet er viet en episode, blitt kjøpt inn av en lang rekke land.

Tror du, som enkelte av dine bysbarn har hevdet, ifølge Hamar Arbeiderblad, at noen i Plankebyen, unnskyld, Donald-byen, har jukset?

– De har uansett en veldig rar døgnrytme nede i Østfold, fikk vi jo se av stemmeinnspurten. Men nå har jo Fredrikstad et 2. divisjonslag i fotball, noe jeg har fersk erfaring med, så vi får unne dem litt annen moro. For øvrig har jeg et søskenbarn i Sarpsborg, og vet at østfoldinger kan være troende til litt av hvert. Jeg har fra sikre kilder at Fredrikstad-folk skal man ikke stole på, men vil ikke gå så langt som å hevde at de har jukset.

Hamar er overlegen Fredrikstad i hockey, de to byene jevne i håndball – og i fotball har dere faktisk overtaket igjen. Hva rangerer du høyest?

– For øyeblikket må det bli hockey, så klart. Vi har hatt 5.000 i fjøset omtrent hver eneste kamp denne sesongen og levert på isen. Nylig har vi hatt NM på ski igjen også, så vi er en allsidig idrettsby. For øvrig har jeg latt meg imponere av sentrumsutviklingen i Fredrikstad i det siste.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Njåls saga, som jeg har lest fire-fem ganger. Et mesterverk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Lange skiturer i Vangsåsen.

Hvem var din barndomshelt?

– En bulldosersjåfør som het Gunnar. Han kjørte en diger, gul bulldoser, som jeg syntes var utrolig tøff, her i nabolaget mitt i Vang. Gunnar var mye tøffere enn Messi.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er for lite strukturert.

Med litt kjennskap til deg fra tiden som Hamar-journalist, er det et uventet svar for meg. Jeg ser for meg et klokkefast program som starter med to mil på ski før jobb?

– Jo, jeg får’a ting gjort, men jeg leter for mye etter ting.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Forsiktig med det som ordfører, men tar et par øl.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– For alle som utsettes for urett og en jernbanefri strandsone i Hamar.

Er det noe du angrer på?

– Ja, heldigvis. Ellers ville det vært et kjedelig liv.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En heismontør, så je kunne kømmi meg ut att. Det er ikke noe oppholdssted. Men jeg skulle gjerne hørt Fridtjof Nansen fortelle.