Har en svensk favoritt

Hvem: Rolf Kristian Larsen (34)

Hva: Skuespiller

Aktuell: Har regien når den svenske filmen «Fucking Åmål» skal leseframføres på Litteraturhuset Fredrikstad den 26. februar under konseptet film med ord.

– Hei, jeg skal bare si ha det til en ny venn som er på besøk her i Los Angeles.

En ny venn?

– Ja, jeg dro til en fotobutikk fordi jeg trengte noe utstyr til en kortfilm. Der ble jeg kjent med en av de ansatte, som endte opp med å lage denne kortfilmen sammen med meg. Det er artig hvordan ting ordner seg her borte.

Snart kommer du hjem og til «vinterbyen Fredrikstad». Hvorfor skal dere lese en film?

– Det gir publikum en mulighet til å se hvordan en første leseprøve arter seg. Det blir en blanding av teater og film, der litt av poenget er at skuespillerne skal stille mest mulig uforberedt. Selv skal jeg gi de andre rollene sine på sparket og lese handlingsbeskrivelsene mellom replikkene. Med Ingrid Bolsø Berdal, Frank Kjosås og Heidi Toini blir det litt av et cast! Heidi er med og arrangerer konseptet til vanlig og er også min samboer, faktisk.

Du har spilt i en film som ligner på «Fucking Åmål»?

– Ja, enig. «Mannen som elsket Yngve» har mye av den samme tematikken, selv om Agnes og Yngve er i litt forskjellige situasjoner. Men begge filmene handler mer om håpløs forelskelse enn om legning.

«Fucking Åmål» – hva var denne filmen for deg da den var i vinden?

– Jeg så den tre ganger på kino, men løy til bestevennen min og sa jeg var på den bare to ganger. Det er alltid vanskelig å svare på hva som er favorittfilmen, men hvis jeg må svare én, er det nok den. Jeg husker jeg på en måte ønsket meg inn i det universet, og ble til og med geografisk interessert i Sverige. Jeg måtte sjekke hvor Åmål er på kartet. Jeg husker filmen som en skjellsettende opplevelse, og har sikkert sett den mer enn 15 ganger.

Film med ord er blitt et felles prosjekt for deg og kjæresten?

– Ja, vi holder litt i dette konseptet, som vi spiller på Deichmanske på Tøyen en gang i måneden, men også i Fredrikstad. Sist vi var i Fredrikstad, sto «Elling» på tapetet. Og vi har faktisk lest «Mannen som elsket Yngve» på Tøyen. Konseptet har faktisk sin opprinnelse i Los Angeles.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Mannen som elsket Yngve» har hatt størst effekt på livet mitt. Den ga meg et gjennombrudd og er en god bok.

Hva gjør deg lykkelig?

– Samboeren min, som jeg er veldig glad i å jobbe med og gå i matbutikker med i utlandet. Der kjøper vi ting vi ikke har prøvd før.

Hvem var din barndomshelt?

– Kristoffer Joner. Han spilte hovedrollen som Robin Hood da jeg var hentet inn som reserve til en liten rolle i Rogaland Barneteater. Han er egentlig fortsatt helten.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er en følsom type.

Høres ut som et godt verktøy å ha som skuespiller?

– Ja, det er sant.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser is, kake, chips og sjokolade. Så får jeg dårlig samvittighet og må kompensere. Og sånn går dagene.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For ganske mye, som homofiles rettigheter, barns rettigheter, feminisme, vitenskapelig kritisk tenkning som eget skolefag og mye mer. Her i USA kunne jeg demonstrert mot dagens våpenlovgivning.

Er det noe du angrer på?

– At jeg gikk på teaterhøyskolen i stedet for å ta en filmutdannelse. Jeg vil lage filmer.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Heidi Toini. Og Clint Eastwood.