Fredrikstad24

Hvem: Maria Imrik (20)

Hva: Leder i Østfold AUF

Aktuell med: Ble valgt til ny fylkesleder for de 590 medlemmene i Østfold AUF, da fylkeslaget avholdt sitt årsmøte 27. januar.

Vi starter med det klassiske sportsjournalistspørsmålet: Hvordan føles det?

– Det føles veldig stort. Selv om jeg har vært leder i Fredrikstad AUF, er dette et mye større ansvar. Jeg kjenner litt på presset. Samtidig er jeg veldig takknemlig og ydmyk over at jeg har fått denne tilliten. De bekymringene som kan oppstå ved å ha det ansvaret blir uansett mindre når jeg vet at jeg har et godt fylkesstyre med meg.

Hvilke politiske saker blir viktigst for Østfold AUF i den nærmeste fremtid?

– I likhet med AUF nasjonalt, er vi i Østfold veldig opptatte av å verne Lofoten, Vesterålen og Senja. Miljø er også viktig her i Østfold. Vi vil også jobbe med å få ned ungdomsledigheten og ser også at vi har en vei å gå med tanke på metoo-saken.

Ja, det har vært mye fokus på metoo-kampanjen i det siste, også innenfor politikken. Hvordan vil du sikre at AUF-medlemmer i Østfold ikke blir seksuelt trakassert?

– Hvis noe skulle oppstå har vi klare retningslinjer for å håndtere det. Når det kommer til det å hindre seksuell trakassering, så er det viktig å spre nok kunnskap og informasjon om hva det faktisk er. Alle må ha klart hva som er ugreit. Ingen ungdom skal unngå å engasjere seg i politikken, fordi de er redde for å bli utsatt for noe som ikke er greit.

Er du bekymret for at det skal oppstå noen metoo-saker i Østfold AUF?

– Nei. Slik det er i dag tror jeg ikke det kommer til å skje noe. Men vi skal aldri si aldri, så vi skal være klare.

Hvordan håper du metoo-kampanjen endrer det norske samfunnet?

– Jeg håper utfallet blir at vi har mer kunnskap om dette og folk forstår hva som er ugreit. Jeg håper også det sørger for at de yngre, som kanskje ikke har opplevd noe slikt før, unngår å oppleve det. Seksuell trakassering må bli et tema vi kan snakke om, og som ikke blir skjøvet under teppet fordi det er for flaut eller kleint.

Har du noen politiske forbilder?

– Ja, Gro Harlem Brundtland er mitt største politiske forbilde. Det var hun jeg så opp til før jeg ble medlem.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Boka om Jens Stoltenberg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å få muligheten til å mene hva jeg vil. Jeg brenner for å påvirke samfunnet til det jeg mener er bedre – et samfunn hvor alle har like muligheter.

Hvem var din barndomshelt?

– Barack Obama var en jeg så opp til i tidlig alder.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg blir fort stressa. Det kan påvirke både skole og AUF. Jeg vil så veldig gjerne at det skal gå bra med alt jeg driver med. Derfor har jeg hodet ofte i politikken når jeg er på skolen og omvendt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg McDonalds-mat på vei til et politisk møte.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– For asylsøkere og kvinnene som sto fram under metoo-kampanjen.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke ble medlem i AUF tidligere.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kong Harald.