Lørdag åpnet fotofestivalen Dok18 med Erik Wiggo Larsens utstilling på Rådhuset. Den, og flere andre, blant annet på Litteraturhuset, Kulturhuset i Gamlebyen og Flesketorget, kan oppleves fram til festivalen avsluttes i slutten av mai.

Den høye prisen

Utstillingen «The Price of Jade» er en av de åpne som er trukket ut i byrommet, og den kan oppleves på Fisketorget midt i Fredrikstad sentrum. Her har den anerkjente fotografen Minzayar Oo, som blant annet har sittet fengslet for sin dekning av slaktingen av Rohingya-folket, levert bilder som viser den skjulte prisen man betaler for de attraktive jadesmykkene i blast grønt.

– Det er ikke de som sliter helsa av seg som sitter igjen med gevinsten, akkurat, sier leder for Dok18-festivalen, Jon Petter Evensen.

Fysisk forhold til bildene

Å legge Oos utstilling midt i sentrum, er et bevisst valg.

– Folk og publikum har godt av å bli konfrontert med historier som de ellers ikke fanger opp. Det er nyttig å se noe annet, noe man overhodet ikke tenkte at man kom til å se på en bytur, sier Evensen, og legger til at ved å stille ut på denne måten, blir folk tvunget til å forholde seg til bildene.

Festivalen har vært arrangert i Fredrikstad siden 2014, og den tilbyr også seminarer og foredrag utover utstillingene. Utstillingene i seg selv består stort sett av pressefoto, men det er også fotografier som tangerer mer til kunstfoto. På Kulturhuset kan man eksempelvis oppleve Krister Sørbøs «The Dog and I» som består av portretter av hundeeiere som ligner på hundene sine.

– Stemningen på festivalen er veldig avslappet, og den er for alle som er interesserte i foto. Vi har lave skuldre og er inkluderende, avslutter Evensen.