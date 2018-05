Far straffevoldtok datter - tapte ankesaken

Fredrikstad24

Mannen i 40-årene ble i oktober i fjor dømt i Fredrikstad tingrett til fengsel i fire år og åtte måneder for overgrepet.

Han har hele tiden nektet straffskyld, og anket saken videre til Borgarting lagmannsrett.

Kom seg unna

Der ble han igjen funnet skyldig i voldtekt og incest, kommer det fram i den ferske dommen, som Fredriksstad Blad (krever innlogging) først omtalte.

Det var i starten av september i 2016 overgrepet skjedde. Etter en opphetet diskusjon mellom far og datter, begge med ikke-vestlig bakgrunn, skal faren ha brukt makt for å utføre seksuelle handlinger med henne.

Den unge kvinnen kom seg imidlertid ut av familiens hjem i utkanten av Fredrisktad da faren forlot rommet en kort stund, og fikk stanset to kvinnelige postbud som umiddelbart kontaktet politiet. Kort tid senere ble faren i 40-årene pågrepet utenfor huset, og har siden sittet varetektsfengslet.

I kjølvannet av den angivelige voldtekten har kvinnen bodd på krisesenter og hemmelig adresse.

Troverdig

Mannen og datteren skal ha hatt et konfliktfylt forhold, angivelig fordi han mente hun levde sitt liv i Norge for frimodig ifølge skikkene i hjemlandet.

I de tre første politiforklaringene hun avga, forklarte kvinnen blant annet at overgrepet fra faren skal ha vært hans måte å straffe henne for at hun levde for vestlig.

Hun skal også ha sagt at hun var glad i faren og ikke ønsket ham straffet, men at hun anså voldtekten som uakseptabel. «Hennes forklaring var konsistent over tid, og ble vurdert som svært troverdig av de vitner som har forklart seg», heter det i dommen.

«Konstruert»

Saken tok en ny vending noen måneder etter pågripelsen, da kvinnen oppsøkte politiet på nytt og ville endre forklaring. I et lengre avhør forklarte hun at voldtektsanmeldelsen var falsk, og at hun hadde plantet DNA-bevisene i saken.

Verken tingretten eller lagmannsretten har festet lit til at voldtekten ble iscenesatt av datteren.

«Lagmannsretten ser helt bort fra denne forklaringen, som fremstår som oppkonstruert og som et forsøk på å verne faren og familien for de konsekvenser saken har fått», står det i lagmannsrettens dom.

Mannens forsvarer, advokat Helene Elness, opplyser at hun ikke vil kommentere dommen. Hun har heller ingen kommentarer til om klienten hennes ønsker å anke saken videre til høyesterett.